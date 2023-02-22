«За вашими данными охотятся спецы»: как ставропольцам не попасться на уловки мошенников

Если гражданин не будет ответственно относиться к собственным сбережениям, помочь ему будет сложно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники используют целый арсенал схем, чтобы добраться до сбережений ставропольцев. При этом никогда не работают вслепую - общение с потенциальной жертвой всегда начинается с личного обращения. Откуда у аферистов появляются наши личные данные?

Не телефонный разговор

Одним из распространённых методов работы телефонных преступников в последнее время стали звонки «из полиции». Застав человека врасплох, запугав ответственностью за дачу ложных показаний, мошенники начинают свой «допрос». Нередко в ходе такой беседы им удаётся получить полную информацию о банковских счетах жертвы, а то и убедить её перевести на «безопасный» счёт крупную сумму.

«Использование подобных методов в работе сотрудников полиции абсолютно исключено. Если сотруднику нужно провести следственные или оперативно-разыскные мероприятия, он вызовет вас на беседу», - предупреждает врио начальника отдела информационно-телекоммуникационных технологий управления угрозыска УМВД России по Ставрополью Александр Ашигов.

По его словам, звонок от реального сотрудника правоохранительных органов если и будет, то недолгим и без подробных расспросов. Человеку зададут несколько лаконичных вопросов - например, о том, совершались ли в отношении него противоправные действия. И, если представителю МВД понадобится что-то для дальнейшей работы, человека пригласят явиться лично.

К примеру, краевая прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денег у 83-летней пенсионерки из Кисловодска. Аферисты, представившись правоохранителями, выманили прошлой осенью у женщины около 800 тысяч рублей. В октябре 2022 года 23-летний мошенник под видом полицейского позвонил и сообщал, что её внук попал в аварию. А для решения вопроса с «потерпевшими» он требовал взятку.

«Сотрудник любого отделения полиции должен представиться, назвать должность, звание и подразделение, в котором он служит. Узнав регалии собеседника, повесьте трубку, найдите в интернете телефон его дежурной части и перезвоните туда. Опишите ситуацию — сотрудник уточнит, работает ли у них такой человек. Если всё верно, даст вам его контакты. Обратная связь — самый простой способ проверить, не обманывают ли вас», — подсказывает А. Ашигов.

Фильтруйте информацию

Александр Ашигов отмечает, что от любых переговоров с незнакомцами по телефону следует отказываться. Даже просто следуя этим рекомендациям, можно обезопасить себя и близких от телефонных мошенников. Помогают и настройки спам-фильтров в приложениях онлайн-банкинга и мобильных операторов. Если у вас кнопочный телефон — подключить такой фильтр поможет оператор.

Если же разговор с мошенником всё-таки состоялся — незамедлительно звоните в полицию. В ведомстве подчёркивают: деньги с вашего банковского счёта не могут пропасть «сами по себе». Списания возможны, только если вы потеряли карту или сообщили посторонним свои личные данные, логин и пароль от вашего онлайн-кабинета.

«На оборотной стороне банковской карты есть номер горячей линии. Сообщите о подозрительном звонке, уточните всё, что вас интересует. Если есть сомнения — заблокируйте карту. Это можно сделать как по телефону, так и в личном кабинете. Если ваша карта будет заблокирована — никогда ваши деньги оттуда не пропадут», - поясняет майор полиции.

Откуда же у мошенников появляются наши данные? Всё до обидного просто: в наши дни существует множество приложений, позволяющих получить данные о владельцах телефонного номера. Проверить, в каких банках вы обслуживаетесь, можно и вводя номер телефона в приложении кредитной организации.

«Деятельность мошенников уже давно не такая простая, как нам кажется — у них есть специализированные подразделения. Одно из них как раз занимается сбором персональных данных. Например, вам поступает звонок с суперпредложением о подключении интернета с 90% скидкой. И вы сами сообщаете свои паспортные данные, адрес регистрации», - говорит эксперт.

Вернут ли деньги?

К сожалению, специалисты не дают гарантии, что киберпреступление будет раскрыто. А если преступников и удастся задержать — шансы на возвращение средств крайне невелики. Ведь обычно мошенники успевают потратить средства или перевести их за границу. Но даже если у них успеют изъять определённую сумму — какова вероятность, что вы окажетесь первым в колоссальной очереди на возмещение ущерба?

«Если гражданин не будет ответственно относиться к собственным сбережениям, помочь ему будет сложно», - подытоживают в полиции.