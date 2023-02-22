«Полмиллиона за информацию»: в КЧР щедро заплатят за помощь в поимке избивших судью мужчин

В КЧР готовы заплатить полмиллиона за информацию о тех, кто избил судью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После нападения на судью и сотрудника казначейства в Черкесске за информацию о местонахождении злоумышленников, напавших на людей, обещают денежное вознаграждение. Четверо парней настигли судью, Казбека Салпагарова, и замруководителя казначейства Мурата Эльканова днем на улице Советской.

Один из нападавших подошел к жертвам и стал избивать. К этому делу присоединились и оставшиеся трое. Салпагаров отделался ушибами и травмой головы, а Эльканов в тяжелом состоянии, его госпитализировали в реанимацию.

Источник «КП-Ставрополь» рассказывал, что личности всех злоумышленников установлены. Нападавшими оказались жители республики, против которых возбудили уголовные дела по статьям за покушение на убийство и разбой.

Мотивы злоумышленников остаются неизвестными, как и их местоположение. Мужчин объявили в розыск. За информацию о том, где они находятся, в МВД Карачаево-Черкесской республики пообещали 500 тысяч рублей.

— Сумма вознаграждения за достоверную информацию о местонахождении разыскиваемых – 500 тысяч рублей. Анонимность гарантируется, – пишет пресс-служба МВД по КЧР.

В Черкесске после возбуждения дел объявили план «Перехват», однако, по всей видимости, найти злоумышленников не удалось. Теперь мужчин разыскивают и готовы дать деньги за информацию.

Кого ищут

- Айбазов Мурадин Алимджашарович, 1985 года рождения, житель аула Эльтаркач;

- Богатырев Мурат Робертович, 1997 года рождения, житель города Черкесск;

- Каракотов Тимурлан Заурович, 1993 года рождения, житель города Усть-Джегута;

- Чагаров Арсен Магометович, 1979 года рождения, житель станицы Зеленчукская.

Айбазов, Богатырев, Каракотов и Чагаров. Фото: пресс-служба МВД по КЧР

В случае возникновения информация ведомство просит обращаться по номерам телефона: +7 (928) 383-60-70, +7 (928) 395-43-73 или 02 (с мобильного - 102).

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