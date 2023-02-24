В Ставропольском крае на Масленицу потеплеет до +19

В ближайшие выходные в Ставрополь придет настоящее весеннее тепло. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не успели метеозависимые ставропольцы привыкнуть к внезапно нагрянувшим морозам, как синоптики регионального гидрометцентра спрогнозировали в ближайшие выходные потепление до +19 градусов.

Настоящая весна придет на Ставрополье на Масленицу. По данным сайта ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, столбики термометра в конце февраля покажут +14...+19 градусов тепла.

В субботу, 25 февраля 2023 года, ночная температура воздуха по краю составит от -3...до -8 градусов мороза. Но уже в утренние часы начнется резкое потепление. Воздух днем прогреется до +5...+10 градусов тепла, при этом осадков не ожидается, а ветер будет дуть южный 6-11 м/c. В краевом центре ночная температура воздуха составит -4...-6 градусов мороза, в дневные часы воздух прогреется до +6...+8. Осадков также не ожидается.

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, в регионе ночная температура воздуха составит 0...-5 градусов, а уже в дневные часы столбики термометра достигнут отметки в +20 градусов! Преимущественно без осадков, ветер южный 5-10 м/c. В Ставрополе будет также тепло, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +15....+17 градусов тепла.

Морозы сохранят свою силы на Ставрополье, но только в ночные часы. Фото: сайт stavpogoda.ru

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала, что в феврале 2023 года в Ставрополе выпал 221% от месячной нормы осадков. И это не окончательные цифры. Итоговый показатель может стать самой высокой точкой за всю историю наблюдения в регионе.

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