Семь человек погибли, двое в реанимации: на Ставрополье столкнулись две легковушки

В лобовом столкновении двух легковушек на Ставрополье погибли 7 человек. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Георгиевском городском округе произошло чудовищное ДТП. Водитель «семерки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота Камри». В результате лобового столкновения погибли 7 человек, еще двое находятся в реанимации. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

По данным ведомства, смертельная автоавария произошла сегодня, 24 февраля около 16 часов на трассе «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» возле села Обильное.

Сначала сотрудники ДПС сообщали, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 по неустановленным причинам выехал встречку и столкнулся «Тойота Камри», которая съехала с трассы в кювет. Позже стало известно, что спровоцировал автоаварию водитель иномарки, 31-летний житель Левокумского округа. Он совершал обгон по встречной полосе. Вместе с мужчиной в салоне «Тойота Камри» находился его 10-летний сын. Оба погибли.

Сначала было известно о 6 погибших, еще один участник смертельного ДТП скончался в реанимационном отделении. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

На месте от полученных ранений сразу скончались 4 человека, еще трое пострадавших были экстренно доставлены в больницу. К сожалению, в реанимационном отделение умер еще один пассажир «семерки», врачи не смогли ему помочь. В медучреждении сейчас находятся пассажиры автомобиля ВАЗ-2107 - взрослый мужчина и 5-летний ребенок.

В настоящее время на месте смертельного ДТП работают наряды ДПС, все обстоятельства автоаварии уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два молодых человека погибли в ДТП на Ставрополье

В Ессентуках 58-летняя нарушительница ПДД спровоцировала смертельное ДТП (подробнее)