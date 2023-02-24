Притворился званым гостем: незнакомец ловко обокрал молодоженов на кавказской свадьбе

На свадьбу 18-летний дагестанец попал не случайно, а с целью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звание самого «находчивого предпринимателя» заслуженно отправляется в Дагестан. 18-летний каспийчанин увидел в социальных сетях прямой эфир со свадьбы совершенно незнакомых ему людей и решил принять непосредственное участие в торжестве.

Молодой человек прибыл на свадебную церемонию и прикинулся одним из их званых гостей. - С видом регулировщика, встал у ящика, в который гости забрасывают конверты с деньгами в подарок новобрачным, - поделились подробностями необычной истории в полиции Дагестана.

А пока гости подходили к ящику, предлагал им свою помощь. И вместо того, чтобы класть конверты с деньгами в копилку, присваивал подарки новобрачных себе. После праздничного банкета незваный гость уехал, а жених недосчитался 25 тысяч рублей.

В полиции Ленинского района города Махачкалы 29-летний потерпевший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что жулик унес со свадьбы несколько конвертов с крупными денежными купюрами.

Полицейские быстро установили личность предприимчивого «бизнесмена». Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления - 18-летний житель Каспийска. Теперь по факту кражи собран материал для принятия процессуального решения.

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