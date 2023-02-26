Февраль порадует теплом: на Ставрополье в последние дни зимы будет до +20

С аномального потепления начнется новая рабочая неделя на Ставрополье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье в начале новой рабочей недели будет также тепло и солнечно, как и на выходных. Об этом рассказали синоптики ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь с воскресенья на понедельник в крае сохранятся небольшие морозы, температура воздуха составит -2...+3 градусов.

Ночная температура воздуха в среднем по краю составит около 0. Фото: stavpogoda.ru

В понедельник, 27 февраля 2023 года, воздух по краю прогреется до +20 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет дуть южный 3-8 м/с. В краевой столице установится теплая и солнечная погода, воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Во вторник, 28 февраля 2023 года, в утренние часы в регионе будет прохладно. Температура воздуха составит только 0...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов, но пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют его во второй половине дня. Ветер поменяет направление и усилится, ожидается 5-10 м/с. В Ставрополе осадки не прогнозируют, температура воздуха днем составит +16...+18 градусов, ветер западный 8-10 м/c.

Но по данным сайта гидрометцентра России, тепло на юге сменится похолоданием в середине недели. Уже в среду, 1 марта 2023 года, дневная температура воздуха опустится до +5. А ночью ожидаются заморозки до -3...-4 градусов, будет идти снег.