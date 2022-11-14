«КП» объявляет о начале голосования в видеоконкурсе «Наши первые шаги»

Подписывайтесь на группу «Комсомольская правда - Ставрополь и СКФО - KP.RU» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые шаги сыночка или дочки - одно из самых запоминающихся и важных событий в жизни семьи. Только вчера маленький комочек лежал в кроватке и беспомощно дрыгал ножками, а уже сегодня он ими идет по дорожке, как большой человек!

Для участия в посвященному этим моментам видеоконкурсе «Наши первые шаги» в редакцию «КП-Северный Кавказ» прислали 15 роликов. Прием видео завершен. Мы объявляем о начале голосования!

Конкурс проходит в группе «Комсомольская правда - Ставрополь и СКФО - KP.RU» в социальной сети «ВКонтакте». Посмотреть на участников и поставить им «лайки» можете в плейлисте «Наши первые шаги».

20 ноября 2022 года мы определим 5 победителей, набравших наибольшее число сердечек.

Еще двух победителей определит и наградит сертификатами генеральный партнер конкурса.