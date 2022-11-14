«Выписана из россиян»: продюсер Лободы не смогла вернуть гражданство

Нателла Крапивина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще в марте 2022 года Нателлу Крапивину, бывшего продюсера певицы Лободы, лишили российского гражданства из-за ошибки в документах и критики спецоперации. Сама женщина, занимающая сторону Украины, пыталась обратиться в суд с заявлением о незаконном лишении ее гражданства.

Иск был отправлен в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, однако в суде не нашли никаких документов, подтверждающих ее связь с Россией. Паспорт, которого ее лишили, содержал ошибку, из-за чего документ признали недействительным. Нателла получила его еще до совершеннолетия, поэтому, по ее словам, в силу возраста она не могла говорить плохо о стране.

Тем не менее, иск не одобрили, незаконных действий не увидели, а ошибку посчитали достаточной для лишения гражданства. Нателла уехала за границу, где живет уже несколько месяцев, и при этом захотела вернуть гражданство страны, о которой нелестно отзывалась. При этом подвергшуюся критике Светлану Лободу женщина защищает в соцсетях, довольно грубо отзываясь на критику:

— Не хочется засорять соцсети этой нечистью, но даже мое ангельское терпение в последнее время дало крен. Вот это нечто бегает по всем СМИ, представляясь продюсером и концертным директором, в частности, Лободы, и раздает интервью. Хочу задать вопрос этому нечто: «Мудила, ты вообще кто?» Думаешь, самозванец, под шумок карьерку себе на брехне построить? У тебя ноль шансов! Это я тебе как продюсер заявляю! Ты бездарный и тупой, а это худшее из возможных сочетаний, – отозвалась Нателла Крапивина о музыкальном продюсере Кирилле Чибисове, который высказался о исполнительнице хита «Твои глаза».