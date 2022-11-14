«Вас приветствует джамаат»: съемочная группа российского сериала поплатилась за шуточное видео от лица боевиков

Съемочная группа, которая записала шутку

Недавно в сети появилось видео, где вооруженные люди, представившиеся джамаатом, запретили входить на территорию Салтинского водопада.

— Вас приветствует джамаат в селении Салта. Вход на Салтинский водопад запрещен, – говорит один из группы людей в видео.

Запись попала в руки правоохранителей, которым стало интересно такое заявление. Сперва пресс-служба МВД по Дагестану опровергла информацию, написав, что вход все же разрешен, «в отличие от будоражащих общественность шуток». Шутников стали искать.

Подземный Салтинский водопад в Дагестане Фото: Андрей АБРАМОВ

Ими оказались актеры из съемочной группы сериала «Короче, план такой», который должен выйти в 2023 году. В актерский состав вошли звезды: Михаил Сафронов, Кирилл Нагиев, Софья Каштанова и другие актеры. Продюсером выступает Вадим Галыгин.

Сюжет сериала строится вокруг русских хакеров, которые совершили ошибку и попались. Перед ними поставят выбор: либо тюрьма, либо работать в интересах страны. Согласно сценарию они выбирают второй вариант.

Бригадир по актерам массовых сцен этого сериала уже записал видеообращение, в котором объясняет произошедший ранее инцидент.

— Приехал к вам, в республику Дагестан, с кинопроектом «Короче, план такой». 11 ноября 2022 года мы снимали один из блоков в поселении Салта. Мы снимали в районе Салтинский водопад, и мной были наняты актеры массовых сцен. Пять из них сняли видео между перерывами съемок в шуточной форме со страйкбольным оружием. Прошу прощение за мое упущение, – рассказал Клинченко Данила, бригадир массовых сцен.

По словам бригадира, с актерами он поговорил, чтобы они не снимали подобные материалы впредь. Также в видео он вновь напомнил, что все действия записи были сняты в шуточной форме «чисто для развлечения туристов и местных жителей».

И все же оставался вопрос: как актеры из большой картины, где снимаются и звезды, додумались снять такую шутку. На этот вопрос вместе с извинениями перед местными жителями и гостями республики Дагестан ответили сами шутники.

— Во время перерыва мы сняли. Ну, мы сняли просто для себя, в шутку. Мы не собирались кинуть, там, угрозы или еще что-нибудь. В связи с этим приносим свои извинения. Мы снимали в шуточной форме, – пояснил один из «джамаат». После этого ребят отпустили дальше снимать сериал, но только без таких шуток.