Ставропольские студенты и школьники начнут шить одежду для бойцов спецоперации

Пошив военной одежды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На брифинге правительства Ставропольского края министр образования по Ставропольскому краю Евгений Козюра сообщил о включении студентов и школьников в производство вещей для военнослужащих, которые сейчас находятся на спецоперации. Также сообщили о том, что в 13 краевых образовательных организациях были созданы центры по сбору гуманитарной помощи. Все это в рамках акции «Мы вместе».

— Сейчас к акции подключились общеобразовательные учреждения, которые реализуют адаптивные программы и детские дома. Они уже связали для наших бойцов варежки, теплые носки, написали письма для солдат. Сейчас мы сшили уже около 40 толстовок, 100 комплектов термобелья, 30 балаклав и изготовили семь печей-буржуек для обогрева палаток солдат, – рассказал министр.

Образовательные организации нашли 19 студентов востребованных профессий. Сварщики, деревообрабатывающее производство, айтишники помогают легкой промышленности изготавливать одежду для бойцов спецоперации. Сообщается, что вскоре начнется шитье спальных мешков.

На данный момент подана заявка на выделение средств из резерва на эти нужды. После одобрения начнется пошив новой одежды.

Напомним, что ранее губернатор Ставрополья высказал предложение о привлечении студентов к пошиву военной одежды. Учащиеся оформят индивидуальный план обучения. Это объяснили тем, что нагрузка на предприятия растет, а новые руки помогут справиться с трудностями. Сейчас это реализуют на практике.