Домашний лев напал на трехлетнего ребенка в Дагестане

Состояние ребенка стабилизировалось Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане лев напал на маленького ребенка, у него обширные травмы на голове.

Как стало известно "КП-Ставрополь" от осведомленного источника, инцидент случился несколько дней назад. Трехлетний мальчик слишком близко подошел к вольеру со львом, и хищник лапой зацепил голову. По итогу он получил "резанную и скальпированную рану волосистой части головы". Состояние ребенка уже стабилизировалось, ему ничто не угрожает. Откуда у его родителей лев, пока неизвестно.

Вероятнее всего, хищник был домашним животным семьи. На Кавказе существует некоторая мода на львов, которая также отражается в языке. Так, например, у жителей Дагестана есть особенный комплимент, подчеркивающий статность и невероятную мощь человека, который сделал какой-то выдающийся поступок - "что за лев этот тигр". Эта фраза стала известна благодаря социальным сетям, где она стала мемом.

О популярности львов и тигров на Кавказе говорит и тот факт, что их заводят популярные люди. Один из них - глава Чечни Рамзан Кадыров. Еще в начале своего правления в республике он рассказал журналисту "КП" Александру Гамову, как у него появился уссурийский тигр.

- Один богатый человек его получил в подарок. А потом ему страшно стало.

- Богатому человеку?

- Нет, тигру. Я и взял его под свою защиту. Зоопарк вот хочу в Грозном открыть. Пусть детишки мирной республики смотрят на зверей, радуются. Как в Москве.

Лев Рамзана Кадырова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, в республиках Северного Кавказа пытаются восстановить популяцию леопардов и тигров, которые там встречались.