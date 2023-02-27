Сжег друзей заживо и накрыл диваном: изощренное двойное убийство раскрыли на Ставрополье

Фото осужденного: СУ СКР по СК

30-летнего жителя Ставрополья, который заживо сжег приятелей и придавил их диваном, накануне отправили отбывать наказание. В колонии строгого режима Дмитрий пробудет более 18 лет. Источник "КП-Ставрополь" рассказал неизвестные подробности дела, шокировавшего весь Ставропольский край.

Утром 13 мая 2021 года в поселке Железноводском (Предгорный район) Дмитрий объявил у себя общий сбор приятелей. Они привели своих знакомых, среди которых был Сергей. Парень не с правильной ноты начал знакомство с хозяином: ругался матом, спорил с ним, перешел на личности. Из-за чего Дмитрий двоечкой в голову положил обидчика на землю. Потерпевший потерял сознание, изо рта полилась кровь.

Один из участников застолья Иван подбежал, чтобы помочь пострадавшему и успокоить разгневанного приятеля. Но Дмитрий повторил боксерский прием на спасителе, и тот тоже упал на землю и потерял сознание. Злоумышленник проверил пульс у своих оппонентов – он еще прощупывался. Но чтобы напугать и разогнать свидетелей, ставрополец соврал, что оба мертвы. И это сработало.

Дмитрий выволок потерпевших на задний двор, свалил в кострище и поджег. А чтобы те не выбежали и соседи ничего не увидели – придавил тела диваном. Через пять часов, когда трупы почти полностью сгорели, Дмитрий сбежал и по пути набрал знакомой, чтобы отменить свидание.

– За сутки до преступления злоумышленник встретился с соседкой и договорился о встрече. Они хотели посидеть и пожарить шашлык. Эта же девушка обнаружила тела. Спустя два часа после отмены она пошла к Дмитрию, чтобы набрать воды, и увидела обугленные останки, – рассказал источник издания.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Судмедэкспертиза не показала, от чего умерли мужчины, но подтвердила догадки следователей – до поджога потерпевшие были еще живы. На это указывает повышенное содержание карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина с угарным газом - Прим.) в крови.

Собеседник издания также рассказал, что до этой жестокой расправы Дмитрий был судим за избиение людей и угрозу убийством. Вместе с приятелем мужчина проучил знакомых за телефонный розыгрыш: они позвонили с неизвестного номера, представившись полицейскими. Ставропольцы избили пранкера, говорившего от имени сотрудника ОВД, и ножом пригрозили человеку, чей телефон взяли для хохмы. Железноводский городской суд дал злоумышленникам условный срок.

Прокуратура Ставрополья ранее сообщала, что Дмитрия признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью. Краевой суд приговорил его к 18 годам и трем месяцам в колонии строгого режима. На днях приговор вступил в силу и осужденного увезли на зону.