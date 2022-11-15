«Роковое селфи»: школьница выпала из окна пятого этажа, снимаясь на фоне заката

Закат над Ставрополем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Недавно на Ставрополье 16-летняя девочка решила заняться экстремальным селфи, находясь на пятом этаже. Ее цель была простая – красивая фотография на фоне ставропольского заката. Казалось бы, можно держаться за окно, чтобы не упасть вниз, однако это не спасло подростка.

О выпавшей с окна пятого этажа рассказали в краевом минздраве, отметив, что девочке очень повезло не погибнуть от такого падения. Под окнами стоит склад пенополистирольных блоков и упаковочного материала, который смягчил удар и позволил выжить подростку. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. О том, кто вызвал медиков, не сообщается.

Девочка два дня пробыла в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами костей, тупой травмой живота и грудной клетки. Несмотря на такой набор ужасных ран, врачи все же смогли спасти жизнь пациента, на данный момент здоровью подростка ничего не угрожает.

Врачи отмечают рост популярности такого рода фотографий. Любите экстремальных селфи часто оказывают в больнице, а некоторым не удается выжить. Россия даже занимает третье место в мире по числу летальных случаев от таких увлечений. Такой рекорд нельзя назвать достижением, однако отговорить экстремалов от создания таких снимков часто не удается.