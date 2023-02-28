Сходка противников "редановцев" в Парке Победы в Ставрополе

Субкультура ЧВК "Редан" (никакого отношения к частным военным компаниям не имеет - Пр.ред) – подростков в черно-белых одеждах с нашивками и принтами пауков – кажется, дошла до Ставрополя. Боевые неформалы якобы борются со "скинхедами" и представителями кавказских народов, называя и тех и других "оффниками". В российских городах уже зафиксированы стычки и массовые драки в торговых центрах, а в сети без конца появляются ролики с расправами над "редановцами" в туалетах и закоулках. Есть или нет ЧВК "Редан" в Ставрополе – расскажем в нашей статье.

ЧВК "Редан" в Ставрополе есть или нет?

Региональные СМИ уверяют, что движение "Редана" появилось в Ставрополе еще 23 февраля. Но активные Telegram-каналы субкультуры, через чаты которых противники договариваются о встречах, начали работать только с 27 числа. Известно только о двух "сходках", которые в итоге не состоялись: правоохранители вовремя прибыли на место и отпугнули всех.

Сходка противников "редановцев" в Парке Победы в Ставрополе

Правда, в сети споры не прекращаются ни на минуту. Обе стороны угрожают друг другу расправой и демократично определяют новое место для "стрелки" – через опросы. Так уже, кстати, выбирают третью площадку.

При этом администраторы сообществ, где проходят споры, успели создать ботов для рекламы и разыгрывают деньги после каждого округления числа подписчиков. А один из таких каналов после того, как набрала небольшую аудиторию, резко изменил тематику – и стал торговать курсами по "арбитражу криптовалюты".

Сообщения в Telegram-канале "редановцов" из Ставрополя

СПРАВКА KP.RU

"Редан" появилась в феврале 2023 года. Новая субкультура объявила войну футбольным фанатам, мигрантам и скинхедам. Но пока они представляют опасность разве что для самих себя, устраивая потасовки в торговых центрах по всей стране. Их символ – паук с четверкой на брюшке – пришел из аниме "Хантер x Хантер", рассказывающего о поисках мальчиком своего отца.

Самая крупная потасовка случилась в торговом центре "Галерея" в Санкт-Петербурге. После драки, в которой пострадал один "редановец", задержали больше сотни подростков. А в Ростове-на-Дону силовики успели предотвратить массовую драку стенка на стенку около ТЦ "Горизонт".

– Столько случаев было раньше, когда бравые ребята бьют парней лишь за то, что у них длинные волосы. А вы мне покажите случаи, когда неформалы били лысого за то, что он лысый, или где бьют футбольного фаната за то, что он фанат. То, что в итоге появилось такое движение, которое решило дать всему этому отпор, это было просто вопросом времени. Основная наша цель – защита братьев по волосам, которые слабее остальных, – объясняли свою политику журналистам "КП-Петербург" один из представителей «Ренар». – С каких пор носить длинные волосы или отличные от остальных – это плохо? С каких пор заступиться за себя и свои интересы - это плохо?

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