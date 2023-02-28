5 сигналов для ставропольцев, чтобы не откликаться на заманчивую вакансию

Ставропольцам нужно внимательно читать условия вакансии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынке труда стартовал активный сезон, констатируют рекрутинговые агентства. В частности, соискателям из Ставропольского края доступно более 8,5 тысяч вакансий. И основным инструментом поиска работы становятся интернет-площадки.

Но как понять, стоит ли откликаться на предложение, размещенное в Сети? Что в объявлении о поиске сотрудника должно отпугнуть? Ставропольцам нужно внимательно читать условия вакансии, советуют эксперты крупнейшей в стране онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru). Учитывая последние тенденции, они выделяют пять сигналов, которые говорят о том, что про вакансию лучше забыть.

1. Зарплатные обещания слишком завышены или расплывчаты

Цифры зарплаты в объявлениях всегда привлекают внимание соискателей, поэтому иногда их сознательно преувеличивают, чтобы заставить вас откликнуться. Самое безобидное – пишут сумму без вычета НДФЛ и не всегда уточняют это.

В других – обещают баснословные деньги за минимум работы. В реальности же получить такие деньги бывает нереально. И этому всегда находится объяснение, например, что большая её часть – премиальные, которые начисляются на усмотрение работодателя.

«Насторожиться стоит и тогда, когда «вилка» обещанной заработной платы слишком большая – от 30 000 до 200 000 , к примеру. И что нужно будет сделать, чтобы приблизиться к верхнему порогу, непонятно. Не исключено, что это вымышленная или произвольно вбитая в графу ставка, и ориентироваться нужно скорее на «от», чем на «до», – добавляет Анастасия Кабинова, аналитик южного hh.ru.

Высокая зарплата при низких требованиях (или вообще при их отсутствии), расплывчатый функционал – здесь лучшим решением будет пройти мимо. Сокрытие истинной сути работы и посредничество в незаконной деятельности – это очень опасный вид мошенничества, но, если внимательно читать описание вакансии, его несложно вычислить. Например, в описании позиции указаны минимальные требования к кандидатам, но при этом — высокая зарплата, гибкий график и крайне лояльные условиями работы. Или описание вакансии слишком туманное, нет четкости в описании функционала. Как правило, авторы таких объявлений пытаются привлечь как можно больше людей для сомнительной или даже противоправной деятельности.

Примеры «опасных» вакансий: операторы по приему платежей, в чьи обязанности входит принимать платежи, а затем отправлять их другим людям (сотрудника могут использовать как посредника при выводе денег с каких-то счетов в любых целях). Курьеры с высокими зарплатами: очень важно убедиться в том, что работодатель – серьезная компания, и точно знать, что именно нужно доставлять. Небезопасно работать на физических лиц и в сомнительных компаниях, развозя запечатанные пакеты (велика вероятность, что в них могут находиться запрещенные вещества).

2. Вы должны быть доступны 24/7

Ненормированный график в некоторых сферах – это одно. Совсем другое, когда у вашего рабочего дня нет ни конца, ни края. Бывают вакансии, в которых сразу прописано требование к кандидату – быть на связи с руководителем нон-стоп. И это не преувеличение, а ожидание, которому придётся соответствовать.

Есть большая вероятность, что основную часть своего времени вы будете проводить у компьютера и с телефоном у уха. Свободных вечеров и выходных у работников, которые у начальника на «быстром наборе», практически не существует. Компенсацией за поручения среди ночи и отсутствие жизни вне работы может быть высокая зарплата, но и это не факт.

В любом случае не стоит недооценивать подобные требования в вакансии и надеяться, что если переработки и будут, то не всегда. Когда работодатель требует всё ваше время себе, лучше поискать что-то, где будет возможно соблюдать хоть какой-то достойный баланс между работой и личной жизнью.

3. Обязанности перечислены слишком подробно, а о зарплате и условиях труда упомянуто вскользь

Советуем с осторожностью отнестись и к вакансиям, где перечень обязанностей переваливает за десяток пунктов и везде нужно ваше стопроцентное участие и полное погружение. Особенно подозрительно, если компания ждёт, что вы, скажем, сможете одновременно писать отчёты, общаться с клиентами в мессенджерах и соцсетях, создавать контент и наполнять сайт, но оплата такого труда будет по минимальной ставке.

Иногда с кандидатами поступают хитрее и не сразу рассказывают, что они будут «многоруким Шивой», а прячут это за требованием многозадачности. Нередко это сигнал, что работодатель хочет сэкономить на персонале и найти того, кто возьмёт на себя двойную нагрузку или вовсе станет выполнять обязанности не по профилю.

4. Вакансия составлена с ошибками или небрежно

Работодатели, которые с вниманием относятся к соискателям, найдут достаточно времени и ресурсов, чтобы составить грамотную вакансию. Написанные наспех тексты видны сразу. Стоит задуматься: если компания так поверхностно относится к первому шагу в найме персонала, может быть, и ко всему остальному отношение такое же? Или возможно, это аферисты.

5. О компании много плохих отзывов

Критика работодателя и его общий низкий рейтинг у соискателей – ещё одно предостережение. Если в вакансии видна такая информация, примите её к сведению, даже если всё остальное в объявлении вам понравилось.

«Когда отрицательных отзывов с подробностями действительно много — вряд ли это заказ конкурентов или какая-то ошибка. Не нужно считать, что большинству просто не повезло, но с вами такого точно не случится. А если всё же сомневаетесь в объективности оценки, постарайтесь дополнительно навести справки о компании», - добавляет Анастасия Кабинова, аналитик hh.ru Юг.

Чем больше понятной и прозрачной информации о компании, тем больше вероятность, что она не будет использовать сомнительные схемы.