Выгнали 15-летнюю дочь на улицу: ФСБ раскрыла шокирующие подробности жизни секты на Ставрополье

Родители втягивали своих детей в запрещенную организацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УФСБ по Ставропольскому краю рассказали о жестких мерах воспитаниях, которые действовали внутри семьи приверженцев "Свидетелей Иеговы"*.

Семью из Георгиевского округа завербовал знакомый Виктор. Супруги Анатолий и Ирина всецело погрузились в деятельность запрещенной в России организации и даже дали идеологическому лидеру свой дом для проведения собраний адептов. На таких мероприятиях пропагандировалось превосходство учений организации над другими религиями.

- На собраниях изучалась запрещенная литература и осуществлялся сбор денежных средств на финансирование управленческого центра "Свидетели Иеговы в России"* в Санкт-Петербурге, - рассказывает пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

Ящик для пожертвований. Фото: УФСБ по Ставрополью

Из-за того, что адепты часто приходили в дом, детей хозяев пытались тоже вовлечь в секту. Делали это в том числе и родители подростков. За нежелание исповедовать экстремистскую идеологию они выгнали из дома 15-летнюю дочь. А ее младшей 13-летней сестре запретили общаться со сверстниками и обращаться за медпомощью в учреждения. Если она отказывалась участвовать в собраниях, родители применяли физическую силу.

Сотрудники УФСБ взяли сторонников. Против главного вербовщика Виктора возбудили уголовное дело за организацию и финансирование деятельности экстремистской организации. А против супругов - за участие и склонение, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В ноябре 2022 года Георгиевский городской суд приговорил Виктора к шести годам и двум месяцам в колонии общего режима, а Анатолия с Ириной - к принудительным работам на четыре года и двум месяцам.

В апреле 2022 года в Буденновске суд вынес приговор трем членам "Свидетелей Иеговы"*, которые собирали пожертвования. Двум фигурантам нужно оплатить штраф в 500 тысяч рублей, третий подозреваемый получил 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

*организация, запрещенная на территории РФ