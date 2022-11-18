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Общество18 ноября 2022 11:30

Таксопарки скорректировали тарифы во Владикавказе

Участники рынка такси рассказали, как изменятся цены

Фото: Shutterstock

Таксопарки совместно с Яндексом приняли решение о корректировке тарифов во Владикавказе. Ожидается, что это поможет улучшить экономику поездок и хотя бы частично снизить расходы на обслуживание автомобилей.

На пользователях сервиса изменения отразятся незначительно. Так, если раньше базовая поездка в тарифе «Эконом» на три километра продолжительностью семь с половиной минут могла стоить 82,9 рубля, то теперь цена составит 85,9 рубля.

Планируется провести корректировку тарифов плавно — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Кроме того, ожидается, что изменения помогут привлечь в систему такси больше водителей. А значит – повышающий стоимость поездки коэффициент будет срабатывать реже во время высокого спроса.

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