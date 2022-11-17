«Локацию скинуть?»: глава Чечни до слез посмеялся над СБУ, объявившей его в розыск

Рамзан Кадыров заявил, что весь мир знает, где он находится. Фото: vk.com/ramzan

Несколько месяцев назад глава Чечни Рамзан Кадыров стал фигурантом уголовного дела на Украине сразу по двум статьям - «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие тяжкие последствия» и «Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий». Но только сейчас СБУ решила объявить политика в розыск. Соответствующая запись появилась в базе данных местного МВД.

Карточка с данными Рамзана Кадырова появилась на сайте МВД Украины

Что на первую новость, что на вторую глава Чечни отреагировал одинаково - он смеялся чуть ли не до слез.

- С вами Рамзан Кадыров, который уже находится в розыске! - начал он свое видеобращение, выложенное в официальном Телеграм-канале. - Если что - я в Грозном, в центре. Если вам нужны данные, я полностью отправлю вам все локации. Господа сбушники, назначьте точку - я сам приеду! Хотя даже если я приеду, у вас не хватит мужества меня задержать.

Кадыров напомнил, что несколько раз за последнее время был на Украине (в зону СВО, кстати, выезжали и сыновья политика - прим.), но интереса со стороны спецслужб к своей персоне не заметил.

Новость о розыске подняла настроение главе Чечни. Фото: t.me/RKadyrov_95

- Я не видел, чтобы кто-то был озадачен моей поимкой. Методы украинского розыска, видимо, рассчитаны только на интернет-поиск, потому что моя разведка докладывает, что в СБУ никаких реальных оперативных действий «на земле» по установлению моего местонахождения совершать не собираются и не могут - электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно. Да и сирены воздушной тревоги вечно мешают, - добавил Кадыров.

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