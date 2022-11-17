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Происшествия17 ноября 2022 14:32

В Северной Осетии разбился частный самолет: неизвестный пилот погиб

Зону падения самолета в Северной Осетии оцепили
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: ГУ МЧС по Северной Осетии

Фото: ГУ МЧС по Северной Осетии

В Северной Осетии разбился частный одномоторный самолет. Республиканское ГУ МЧС подтвердило гибель пилота на месте происшествия.

Авария случилась в районе аэродрома ДОСААФ около села Гизель. Причина крушения пока неизвестна. Судя по кадрам, опубликованным экстренными службами, на место прибыли следователи. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Вероятной причиной аварии может быть техническая неисправность, уточнил источник "КП-Ставрополь" в экстренных службах. Личность погибшего пилота устанавливается.

По предварительной информации, погибший - 55-летний арендатор. А самолет принадлежит местному жителю.

"КП-Ставрополь" продолжается следить за ситуацией

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