«Проверки» в феврале оказались хакерской атакой Фото: Андрей АБРАМОВ

Март в Ставрополе начинается не с теплой весенней погоды, а с проверки системы оповещения населения. Планировалось, что в 10:30 по всему городу электрические сирены завоют: «Внимание, всем!». «КП-Ставрополь» рассказывает, что это за вой, почему он включается, что по правилам надо делать и, главное, состоится ли проверка оповещения сирен в Ставрополе 1 марта 2023 года.

Какое оповещение транслируют сирены

В администрации краевой столицы пояснили, что после услышанного надо включить радио и телевизор, выслушать срочную информацию, передать ее соседям – особенно людям преклонного возраста.

Данная проверка, в отличие от прошумевшей 22 и 28 февраля воздушной тревоги, не вызвана хакерской атакой. Власти проверяют системы на возможные ошибки, а заодно и напоминают населению, как вести себя в случае воя сирен.

Проверка систем оповещения в Ставрополе 1 марта 2023 будет или нет

Правда, в МЧС России посчитали, что на фоне упомянутых выше хакерских атак, комплексная проверка систем оповещения с запуском электросирен будет неуместно.

- О новых сроках проведения проверки будет сообщено дополнительно, - уточнили в администрации Ставрополя.