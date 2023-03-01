«Зачем ты носишь штаны»: насильник избил школьника за длинные волосы и галантность в Ставрополе

Суд признал фигуранта дела виновным Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставропольском крае признали виновным местного жителя, который избил школьника за его внешность и галантность. Об этом инциденте рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В июле 2022 года выпускники школы в Ставрополе сидели на лавочке. Школьников попросили уйти случайные прохожие – женщины, которые хотели жарить шашлыки неподалеку. Ребята согласились и хотели было пересесть на другую лавочку, но их перехватил незнакомец, который стал донимать странными вопросами:

– Зачем вы им уступили? Почему не послали их?

Друзья сказали, что не могут себе позволить грубость в отношении женщин. Прохожий стал поносить их за все: за длинные волосы, за штаны, за мягкость. И задал риторический вопрос: "Вы че, бабы? Зачем вы носите штаны?"

Когда молодые люди саркастично ответил согласием, незнакомец взбесился и накинулся на одного из школьников. Первым ударом в лицо тот повалил обидчика на скамейку, а затем стал хаотично бить коленом. Но когда злоумышленник хотел сделать борцовский бросок через себя, надорвался, уронил жертву и стал просто душить его.

Прохожие оттащили нападавшего, а потерпевшего отвезли в больницу. Врачи диагностировали перелом и смещение правого плеча и сотрясение мозга, что считается тяжким вредом здоровью. Когда следователи возбудили уголовное дело и начали разбираться, выяснилась важная деталь из его криминальной биографии, которая объясняла его поведение: несколько лет назад он был судим за изнасилование женщины и сексуальное насилие над еще одной, а также за кражу и избиение.

Мужчина признал вину в содеянном. Накануне суд приговорил его к трем годам в колонии строгого режима, учитывались также прошлые судимости. Кроме того, осужденному придется выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей – из-за лечения потерпевший не смог своевременно поступить в вуз.

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