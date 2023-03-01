Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить часть аниме и видеоигр из-за драк «Редана»

Представители новой субкудьтуры носят черные балахоны с пауком. Фото: соцсети

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить часть аниме и видеоигр после массовых драк, которые устраивают субкультурщики "Редана" с футбольными фанатами, выходцами с Кавказа и мигрантами. Об этом законодатель заявил в интервью РИА "Новости".

Султан Хамзаев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Случайные стычки и потасовки захлестнули крупные города России в конце февраля 2023 года. Подростки от 14 до 17 лет, одетые в черно-белую одежду с пауком и четверкой на его брюшке, дрались со сверстниками в торговых центрах. Самая крупная битва случилась в торговом центре "Галерея" в Санкт-Петербурге. Пострадал один "редановец", задержали больше сотни подростков. А в Ростове-на-Дону силовики успели предотвратить массовую драку стенка на стенку около ТЦ "Горизонт". В Ставрополе правоохранители, никого не задерживая, разогнали две сходки.

"Редановцы" считают, что они защищают свое право носить что хочется.

– Столько случаев было раньше, когда бравые ребята бьют парней лишь за то, что у них длинные волосы. А вы мне покажите случаи, когда неформалы били лысого за то, что он лысый, или где бьют футбольного фаната за то, что он фанат. То, что в итоге появилось такое движение, которое решило дать всему этому отпор, это было просто вопросом времени. Основная наша цель – защита братьев по волосам, которые слабее остальных, – сформулировал один из представителей субкультуры в беседе с журналистами "КП-Петербург".

"Редановцев" считают боевыми неформалами

Свое название и символику "Редан" получила из аниме "Хантер x Хантер", рассказывающего о поисках мальчиком своего отца. Поэтому, разбирая причину конфликтов, депутат Хамзаев затрагивает тему того, что смотрит и во что играет часть молодежи.

– Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжет. [...] Сегодня аниме-контент содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального единства. Существует так называемый 25-й кадр, в котором закладывают различные смыслы, – приводит слова Хамзаева агентство.