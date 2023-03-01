«Сядут в тюрьму шить варежки»: мэр Невинномысска пригрозил анимешникам из «Редана»

Представители новой субкудьтуры носят черные балахоны с пауком. Фото: соцсети

Мэр Невинномысска Михаил Миненков высказался о новой субкультуре «боевых анимешников» – ЧВК «Редан» (к частным военным компаниям не имеет отношение - Пр.ред). Градоначальник предложил родителям нарушить личные границы своих детей, чтобы уберечь их от беды.

"Редановцы" начали лихорадить общественность в конце февраля 2023 года. В крупных городах России подростки устраивают массовые драки со скинхедами, уроженцами республик Северного Кавказа и мигрантами, называя их всех "оффниками". Самая большая стычка прошла в петербургском торговом центре "Галерея": силовики задержали больше 100 человек, пострадал один "редановец". Правоохранительные органы успели предотвратить массовые столкновения в Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

Узнать сторонников движения достаточно легко. Свое название и символику – черно-белая одежда с пауком, у которого четверка на брюшке – "Редан" получила из аниме "Хантер x Хантер", рассказывающего о поисках мальчиком своего отца. Политику субкультуры журналисту "КП-Петербург" объяснил один из участников:

– Столько случаев было раньше, когда бравые ребята бьют парней лишь за то, что у них длинные волосы. А вы мне покажите случаи, когда неформалы били лысого за то, что он лысый, или где бьют футбольного фаната за то, что он фанат. То, что в итоге появилось такое движение, которое решило дать всему этому отпор, это было просто вопросом времени. Основная наша цель – защита братьев по волосам, которые слабее остальных.

"Редановцев" считают боевыми неформалами

Мэр Миненков выступил с резкой критикой субкультуры и рассказал, что ждет "редановцев", если родители не займутся ими.

– Вызывающе себя ведут, нарушают спокойствие и порядок, угрожают кому-то. Родители, прошу вас нарушить личное пространство своего ребенка, который придет сегодня со школы или института, зайти к нему в телефон и посмотреть, в какой субкультуре он живет, есть ли что-то похожее на это ЧВК. Почему? Всегда это плохо заканчивается. Будешь сидеть в тюрьме и шить варежки, норму делать, – высказался Миненков.

Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил запретить часть видеоигр и аниме из-за "Редана". По его словам, такой контент "содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей".

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