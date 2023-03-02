Прячется от следователей и банка: элитный арсенал кавказского олигарха Дерева сняли с торгов

Хаджи-Мурат Дерев укрывается от следствия заграницей. Фото: архив "КП"/УМВД по КЧР

Коллекционный арсенал кавказского олигарха Хаджи-Мурата Дерева сняли с торгов, следует из открытых данных.

Хаджи-Мурата Дерева признали банкротом в 2019 году. У бизнесмена, занимавшегося производством минералки, мебели, машин и организацией регулярных перевозок, образовался долг в 4,4 млрд рублей перед кредиторами. Управляющие пытаются найти средства, чтобы уменьшить долг. Для этого на торги выставили богатый арсенал мужчины – 29 ружей, общая стоимость которого – свыше 6 млн рублей.

Один из лотов - Mauser C-96. Начальная стоимость на аукционе - 750 тысяч рублей

Самые дешевые экземпляры оценивали в 18-35 тысяч рублей, а самые дорогие – более чем в 700 тысяч рублей. Аукционы проводили несколько раз с марта 2022 года, и в течение этого времени продали большую часть арсенала, но за меньшие деньги – после каждого провала цену значительно уменьшали. Накануне управляющий пришел к выводу, что все нераспроданное не получится продать с молотка, и попросил суд исключить семь ружей из конкурсной массы.

Правда, не только оружием будут покрывать долги олигарха. За несколько лет управляющий приостановил большую часть переводов Дерева членам семьи, которые совершались в "период подозрительности". Известно, что дети почти еженедельно получали от папы-олигарха от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов, а его жена еще больше. В совокупности за три года он перевел им более 425 млн рублей.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Кроме того, британской фирме дочери Хаджи-Мурат Дерев дал безвозмездно 2,25 млн долларов, а младшему сыну Алхасу – особняк в Черкесске и три земельных участка. Также управляющий хочет продать доли олигарха на крупных заводах по производству китайских машин и минеральной воды.

Фото разыскиваемых: УМВД по КЧР

Сейчас Деревы живут в элитном районе Лондона. Там Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия по делу о сокрытии налогов на 319 миллионов рублей. 27 марта 2020 года суд заочно арестовал бизнесмена – мужчина объявлен в федеральный розыск вместе с другими фигурантами дела по мошенническим схемам.