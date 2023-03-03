Каспийских нерп пересчитывают после массовой гибели в Дагестане

Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства.

После массовой гибели каспийской нерпы ученые и экологи проводят авиационный ледовый учет краснокнижных ластоногих над акваторией Каспия. Зимний учет эндемика продлится до середины марты.

Подсчет каспийской нерпы проводится в феврале, так как именно в это время вся популяция собирается на льдах для размножения.

- Задача российской экспедиционной группы – провести авиаучёт тюленей в западной, российской зоне Северного Каспия, в то время как казахстанские коллеги выполнят аналогичные работы в восточной части Каспия, - сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Фото: пресс-служба Минприроды РФ.

Как отметили в ведомстве, исследования проводят специалисты по морским млекопитающим Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова совместно с сотрудниками экологического Фонда «Чистые моря».

Считают нерп с воздуха – при помощи беспилотников и с пилотируемого самолета-амфибии, оборудованных оптической и инфракрасной видео- и фотоаппаратурой. Тепловизоры помогают специалистам находить не только взрослых тюленей, но и новорожденных бельков, которых невозможно разглядеть с высоты без спецоборудования.

Фото: пресс-служба Минприроды РФ.

Для наблюдения с воды в работе задействовано исследовательское судно.

- Также предусмотрено спутниковое мечение животных. Помимо численности тюленей, учёные проведут исследования и среды их обитания, особенно районы природных выбросов газа. Параллельно специалисты проведут мониторинг птиц и рыб на российском побережье, - отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

Фото: пресс-служба Минприроды РФ.

На сегодняшний день обследовано более девяти тысяч квадратных километров акватории. Как отмечают специалисты, небольшие группы тюленей – от трех до 15 особей- встречаются в том числе и вдоль южной кромки ледяных полей, примыкающих к дельте Волги. Численность популяции каспийской нерпы будет известна после обработки всех данных.

По последним данным, численность каспийского тюленя не превышает 300 тысяч особей.

Напомним, в декабре 2022 года побережье Каспийского моря в Дагестане превратилось в настоящее кладбище краснокнижных тюленей. На берег вынесло более 2,5 тысяч мертвых нерп. К расследованию гибели эндемика привлекли различных ученых.

Мертвые телюни на берегу Каспия в Махачкале. Фото: Елена БЕРГ

Для комплексного исследования были взяты пробы, которые показали, что в организме животных не обнаружены вирусы гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза.

Основной версией массовой гибели тюленей по-прежнему считается подводный выброс природного газа.

При этом жители Дагестана, с которыми в начале декабря удалось поговорить корреспонденту «КП-Северный Кавказ», уверены, что выброс метана – далеко не основная причина смерти тюленей. Резкое сокращение популяции, по их мнению, вызвано целым рядом фактором, включая загрязнение акватории Каспийского моря промышленными и бытовыми отходами, а также климатическими изменениями.

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