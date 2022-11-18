«Хрипит — значит, живой»: житель Ставрополья убил друга за домогательства к женщине, прикованной к постели

Обвиняемый держал тело убитого на заднем дворе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае 59-летнего местного жителя признали виновным в убийстве своего товарища, который пытался изнасиловать его девушку-инвалида. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

3 января Алексей в первый раз в этом году вышел из дома, чтобы выкинуть мусор. И случайно зацепил своих знакомых, с которыми решил весело провести время. А чтобы его спутница Лариса - инвалид с проблемами ходьбы, которая без сопровождения не ходит - не скучала, праздник устроили у нее дома. Когда компания разложилась и выпила, стало понятно, что алкоголя не хватает. За добавкой ушел Алексей и его близкий друг, а Лариса и знакомый Андрей остались дома одни.

- Как уверяет женщина, как только мужчины вышли за порог, Андрей стал оказывать знаки внимания и лег рядом. А потом начал задирать платье и лезть куда не надо. Борьба продолжалась около пяти минут. В последний момент, когда женщину совсем покинули силы, вернулись мужчины, - рассказал собеседник издания.

Андрей, несмотря на возвращение друзей, продолжал попытки. Алексей хотел его оттащить, но тот оказался сильнее. Потому мужчина взял нож и напал на приятеля, после множественных ударов в шею насильник отстал от женщины.

- Алексей выволок обидчика на улицу, как он сам признается, "чтобы тот остыл и пришел в себя". У него были подозрения насчет такого неадекватного поведения знакомого: якобы он был в наркотическом опьянении. Через несколько часов мужчина проведал дебошира: "Хрипит - значит, живой", - и просто ушел, полагая, что он сам зайдет. Но в следующий раз Андрей уже не подавал никаких признаков жизни. Алексей перенес тело на задний двор, чтобы не привлекать внимание соседей.

Одеяло, в котором переносили тело, компания выбросило на помойку. Фото: СУ СКР по СК

Несколько дней Андрея искала мать, от которой тот сбежал перед злополучным застольем. Согласно показаниям женщины, сын заявил, что он "вольный ветер", и ушел с концами. Она звонила ему вечером, но телефон был отключен. Через несколько дней пришло сообщение, что абонент появился в сети - и мать сразу же набрала. Ответил неизвестный мужчина и рассказал, что ее сын мертв.

- Тело было жутко обезображено. По факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фигурант во всем сознался и признал вину. Накануне суд приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима, - сообщил "КП-Ставрополь" источник.

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