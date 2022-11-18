«Перепутал со своими козами»: россиянин по ошибке убил краснокнижных туров

Житель Дагестана по ошибке застрелил двух краснокожих туров Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ахтынском районе Дагестана правоохранители установили подозреваемого в незаконной охоте. Сообщается, что сотрудники задержали 64-летнего мужчину, который устроил охоту на дагестанских туров. Животные находятся на грани вымирания – по данным Красной книги, осталось 10 тысяч особей.

— Разрешения на отстрел животных подозреваемый не имел. Обнаруженное: туши животных, зарегистрированный охотничий карабин и патроны изъяты сотрудниками полиции, – пишет пресс-служба МВД по Дагестану. Мужчина нанес ущерб в размере 360 тысяч рублей.

Сам же мужчина сообщил, что двух краснокожих туров он убил по случайности, так как перепутал с собственными козами, ушедшими в горы. Животные пастуха разбрелись из села Хнов.

Пастух взял карабин и отправился на поиски подопечных. Несколько раз мужчина ходил за козами и понял, что если не сможет привести их домой, то застрелит их. О применении оружия он даже уведомил военных, чтобы они «не паниковали».

— Я за своими гонялся, а в это время они [туры], оказывается, были рядом. Тоже такие же маленькие, небольшие. Если бы рогачи были, я бы узнал, различил бы. И погода такая была – мокрый снег, и я нечаянно начал по ним палить. Никогда у меня в мыслях не было, чтобы браконьерствовать или где-то что-то продавать, – сообщил мужчина.

И все же пастух нанес ущерб природе. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную охоту. МВД Дагестана предупреждает, что свободная охота на туров запрещена повсеместно.