В Нальчике курьеры, которым ограничили доступ к заказам Яндекс Доставки, могут получить второй шанс

В Нальчике у курьеров появилась возможность подать заявку на пересмотр решения об ограничении доступа к заказам Яндекс Доставки. Ограничить доступ к заказам могут только из-за серьезных нарушений правил сервиса. К пересмотру принимаются только ограничения доступа на 14 дней и более.

Обращения курьеров будет рассматривать специальный комитет курьеров. Войти в такой комитет могут курьеры, которые давно выполняют заказы сервиса и не имеют негативных отзывов от пользователей.

Процедура рассмотрения заявок независимыми комитетами - это сложившаяся практика, которая более года применяется в сервисах Яндекса. Например, специальные сообщества уже действуют в интересах исполнителей заказов Яндекс Еды и Яндекс Такси. Комитеты помогают детально разобрать обстоятельства, приведшие к ограничению доступа, и, если курьер заслуживает второго шанса — восстановить ему доступ к сервису.

- Появление процедуры пересмотра ограничения доступа к заказам делает отношения сервиса с курьерами более открытыми, а систему принятия решений об ограничениях - более прозрачной и гибкой, - отметили в Яндекс Доставке.

Кроме Нальчика такая опция доступна еще в нескольких городах - в Альметьевске, Астрахани, Саранске, Набережных Челнах. Планируется, что в дальнейшем данная возможность появится и в других регионах.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Оставить заявку на пересмотр ограничения доступа к заказам можно на сайте pro.yandex. По каждому случаю обращение принимается и рассматривается только один раз.

При оформлении заявления нужно рассказать о произошедшей ситуации, ее причинах, на какое время было введено ограничение.

Сперва заявку рассмотрит так называемая группа разбора, которая состоит из представителей сервиса. Она первой видит обращения и проверяет их по формальным критериям.

Далее подключается комитет курьеров. В собрании также участвуют сам курьер, который подал заявку, и представитель Яндекс Доставки. Встреча может проходить онлайн или офлайн. Выслушав все стороны, комитет решает, какую рекомендацию дать сервису – сохранить ограничение или восстановить курьеру доступ к заказам и дать второй шанс.

При этом есть случаи, которые обжаловать нельзя: например, если курьер передавал свою учетную запись другому человеку — такое обращение рассматривать не будет. Тоже самое касается и партнеров, неоднократно нарушивших правила сервиса.