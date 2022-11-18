На Ставрополье замдиректора «Кумских гидроузлов» наказали за покушение на дачу взятки

Фото с места задержания: УФСБ по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае вынесли приговор бывшему заместителю директора ФГБУ "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища". Мужчину судили за покушение на дачу взятки, передает пресс-служба регионального УФСБ.

В сентября 2021 года замдиректора узнал, что правоохранители ищут, кто похитил более 12,5 млн рублей в рамках их госконтракта. Несмотря на то, что под подозрение попали сотрудники подрядной компании, за них пошел договариваться заказчик. Он уговорил правоохранителей за 4,5 млн рублей не возбуждать уголовное дело.

Фото с места задержания: УФСБ по Ставропольскому краю

В октябре 2021 года стороны организовали встречу, на которую злоумышленник привез миллион рублей - первую часть сделки. После передачи денег замдиректора задержали сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки в особо крупном размере".

Фото с места задержания: УФСБ по Ставропольскому краю

- Суд назначил виновному лицу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

В то же время региональное СУ СКР возбудило еще одно уголовное дело, связанное с мошенничеством в ФГБУ «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища». В декабре 2020 года учреждение заключило контракт на противопаводковые работы на Кумо-Маныческом канале в Арзгирском округе. Сумма тендера - более 17 млн рублей.

Кумо-Маныческий канал. Фото: СУ СКР по Ставрополью

Однако подрядчик пытался обмануть организатора и в отчеты внес недостоверные сведения. В результате представитель фирмы похитил 10,2 млн рублей, сообщили в УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.