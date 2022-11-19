Как не стать жертвой телефонного мошенничества: простая инструкция для ставропольцев

Мошенники делают ставку на то, что люди теряются под их напором и не успевают вникнуть в суть происходящего Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Аферисты умело пользуются уже хорошо известными схемами – в ход идут приемы социальной инженерии, в итоге люди самостоятельно переводят незнакомцам колоссальные суммы своих накоплений. Наиболее распространенными остаются сценарии о том, что человек может потерять свои средства из-за неких недобросовестных схем и нужно срочно перевести сбережения на якобы безопасные счета. В Министерстве финансов Ставропольского края напомнили об опасности общения с незнакомцами на тему финансов.