Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 ноября 2022 13:11

«Не знает, куда пропали»: секретные документы по мобилизации утеряны сотрудницей МВД Ставрополья

На Ставрополье сотрудница МВД потеряла два секретных документа по мобилизации
Алексей ЗИМЕНОК
Женщина не может объяснить, куда пропали засекреченные данные.

Женщина не может объяснить, куда пропали засекреченные данные.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае сотрудница МВД потеряла два документа под грифом «секретно». За эту «оплошность» ей может грозить увольнение с работы и реальное уголовное дело.

По предварительным данным, специалист-эксперт канцелярии отдела мобилизационной подготовки МВД по Ставропольскому краю потеряла два засекреченных документа. История получила широкий резонанс в социальных сетях. В МВД по Ставропольскому краю ответили, что подробности этого инцидента сейчас уточняют.

Известно, что после объявления о мобилизации женщина вдруг обнаружила нехватку двух важнейших документов: справки о состоянии мобилизационной подготовки граждан по Ипатовскому городскому округу, а также ведомость обеспеченности вооружением и средствами радиационной, химической и биологической защиты.

О потере сведений о мобилизованных и ведомости узнали только в конце октября. Женщине не удалось внятно объяснить, почему и куда исчезли засекреченные документы, но теперь необычной пропажей заинтересовались в ФСБ.

Все необходимые материалы уже отправлены в ведомство, а если вина 48-летней женщины будет доказана, то по статье УК РФ об «утрате документов, содержащих гостайну» ей может грозить три года лишения свободы.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛПроисшествия: Ставропольский край