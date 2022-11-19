«Не знает, куда пропали»: секретные документы по мобилизации утеряны сотрудницей МВД Ставрополья

Женщина не может объяснить, куда пропали засекреченные данные. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае сотрудница МВД потеряла два документа под грифом «секретно». За эту «оплошность» ей может грозить увольнение с работы и реальное уголовное дело.

По предварительным данным, специалист-эксперт канцелярии отдела мобилизационной подготовки МВД по Ставропольскому краю потеряла два засекреченных документа. История получила широкий резонанс в социальных сетях. В МВД по Ставропольскому краю ответили, что подробности этого инцидента сейчас уточняют.

Известно, что после объявления о мобилизации женщина вдруг обнаружила нехватку двух важнейших документов: справки о состоянии мобилизационной подготовки граждан по Ипатовскому городскому округу, а также ведомость обеспеченности вооружением и средствами радиационной, химической и биологической защиты.

О потере сведений о мобилизованных и ведомости узнали только в конце октября. Женщине не удалось внятно объяснить, почему и куда исчезли засекреченные документы, но теперь необычной пропажей заинтересовались в ФСБ.

Все необходимые материалы уже отправлены в ведомство, а если вина 48-летней женщины будет доказана, то по статье УК РФ об «утрате документов, содержащих гостайну» ей может грозить три года лишения свободы.