Таксист со Ставрополья обманул 64-летнюю старушку без ног, чтобы отремонтировать машину

Мужчина пообещал решить проблемы с оформлением инвалидности Фото: Архив "КП"

В Пятигорске таксист обманул своего коллегу, который хотел оформить инвалидность для своей супруги. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В начале 2022 года 64-летней Лидии Ивановне ампутировали обе ноги. Надо было оформлять инвалидность, но у супруга женщины нет времени и возможности - сутками он работает таксистом. Выходя на смену, мужчина пожаловался коллегам на проблему. И самый молодой - 25-летний Алексей - запомнил это.

У Алексея была одна служебная проблема, для которой срочно нужны деньги - четыре покрышки на машину. Он решил помочь товарищу по работе за скромное вознаграждение - 20 тысяч рублей. По условиям уговора, Алексей обязан за две недели оформить все документы, отстоять очереди и добиться назначения нужной группы. Либо вернуть всю сумму, если за две недели не успеет решить проблему.

- Алексей уверяет, что и правда хотел помочь знакомому, но заболел. А деньги уже потратил на покрышки, возвращать было нечем. После двух недель заказчики стали названивать Алексею, поначалу он переносил встречи, а потом и вовсе отключил телефон, - пояснил источник издания.

В отношении жителя Ставрополья возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление, из-за чего год провел в колонии общего режима. Еще раньше ему удалось уйти от уголовной ответственности за кражу тысячи рублей с карты своего друга - Алексей вовремя возместил ущерб.

Городской суд учел раскаяние обвиняемого, признание вины и дал мошеннику полтора года условно. Кроме того, он должен будет вернуть всю сумму потерпевшим.