«Напал исподтишка»: бандит зарезал чеченского полицейского во время намаза

Следователи выясняют детали ЧП. Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице Чечни ликвидировали бандита, напавшего на полицейского во время намаза. Подробности инцидента, произошедшего днем 21 ноября, рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, расправа над инспектором ГИБДД произошла в помещении для намаза, куда полицейский отлучился на омовение. Там на него напал неизвестный мужчина с ножом. Раны, полученные стражем порядка, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте преступления. Преступник похитил табельное оружие своей жертвы и попытался скрыться, но был ликвидирован.

- Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения, - рассказал Кадыров. - При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранительные органы: выясняются мотивы преступления и устанавливаются возможные сообщники нападавшего. По предварительной информации, преступник действовал в одиночку. Его личность пока неизвестна.

Тем временем, лидер чеченского народа принес соболезнования родным погибшего сотрудника полиции.

- Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора, - написал Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале.

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