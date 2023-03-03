Что изменилось для самозанятых ставропольцев с введением ЕНС

Единственная категория плательщиков, которая вправе выбрать способ уплаты налогов, - это самозанятые Фото: Shutterstock

С 2023 года введена единая дата уплаты налогов в государственный бюджет, в связи с чем весь бизнес перешел на Единый налоговый счет (ЕНС). Он открыт налоговой службой для каждой компании, ИП и самозанятого.

Счет работает по принципу электронного кошелька. Если говорить упрощенно, то к определенному законом сроку налогоплательщик должен пополнить его. И впоследствии ФНС будет распределять деньги по всем имеющимся задолженностям – от самых ранних к новым.

Однако единственная категория плательщиков, которая вправе выбрать способ уплаты налогов, - это самозанятые. Они могут перечислить налог на профессиональный доход двумя способами. Можно оставить «по-старому» — продолжать платить налог на профдоход в мобильном приложении «Мой налог» или через уполномоченные банки.

Но и при переходе на ЕНС специально делать самозанятому ничего не нужно. Достаточно пополнить на определенную сумму свой единый налоговый счет через личный кабинет на сайте ФНС.

Принципиальные изменения, о которых важно знать, прежде всего касаются сроков. До 2023 года датой уплаты налога на профессиональный доход было 25-е число каждого месяца. Теперь его нужно уплатить до 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Также в связи с законодательными новациями не стоит легкомысленно относиться к задолженностям перед бюджетом. Пени начисляются за совокупную недоимку по всем налогам за каждый календарный день просрочки.

В связи с этим теперь нужно быть внимательнее с формированием чеков и уплатой налога без опозданий. Представим, что самозанятый забыл сформировать чек три месяца назад. Когда он об этом вспомнит и внесёт данные, долг «улетит» в ЕНС. И если там уже есть какая-то задолженность (даже по имущественным налогам человека), пени будут считать на всю сумму — а значит и заплатить придётся сразу за всё.

Понятно, что в конечном счёте человек не переплачивает: просто пени с разных долгов суммируются. Но оплатить их раздельно теперь не получится.

По данным Федеральной налоговой службы на Ставрополье зарегистрировано около 110 тысяч самозанятых. За прошлый год их число почти удвоилось. Чаще всего это налоговый режим выбирают те, кто оказывает услуги такси, курьера, парикмахеры и другие представители индустрии красоты. В лидерах также сфера ремонта и маркетинга. Режим отлично подходит для тех ставропольцев, кто сдает в аренду жилье.