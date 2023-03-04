Работал без лицензии: мануалист травмировал пациента на лечебном массаже на Ставрополье

Мануалист причинил травмы средней тяжести Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье предъявлено обвинение массажисту, который травмировал клиентку на сеансе. Об этом рассказывает пресс-служба Георгиевского городского суда, где рассматривают дело.

В октябре 2021 года массажист принял пациентку дома, где у него была оборудована кушетка. Специалист диагностировал женщине вывих левого плечевого сустава и решил вправить его с помощью "мануальной терапии". Суть процедуры в том, что бы силовыми рывками воздействовать на проблемные очаги. Как правило, мануалисты бьют по критическим местам или резко давят на них.

Правда, у георгиевского массажиста что-то пошло не так. В середине процедуры больной стало слишком больно. Как выяснилось позже, он причинил ей закрытую тупую травму сустава, что судмедэкспертиза квалифицирует как средней тяжести вред здоровью. Когда следователи возбудили уголовное дело, выяснилось, что массажист работал без необходимой документации.

В 2003 году он прошел курс классического массажа, но это не позволяет заниматься лечением и тем более диагностировать что-либо – для этого нужно медицинское образование и лицензия. Теперь массажист будет отвечать перед судом, его обвиняют в осуществлении медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека (часть 1 статьи 235 УК РФ).

Кроме того, сейчас в Михайловском районном суде Ставрополья рассматривают другое дело о травме после массажа. 48-летний потерпевший часто жаловался на боли в спине и жаловался, что обыкновенные упражнения (к примеру, парные наклоны) никак не помогают.

В августе 2021 года мужчина обратился за помощью к 51-летнему массажисту, который за полторы тысячи рублей обещал исправить ситуацию. В середине сеанса массажист применил избыточную силу, из-за чего его клиент сильно пострадал. Экспертиза показала, что потерпевшему был причинен вред средней тяжести.

СУ СКР по Ставрополью также отмечало, что мануалист нарушил порядок процедуры. Перед тем, как взяться за нового пациента, он должен был получить от него результаты обследования МРТ, но этого не сделал.

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