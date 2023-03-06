В реанимации сейчас находится одна из пассажиров внедорожника. Фото: МЧС России.

По данным регионального МЧС во внедорожнике, который упал в озере Гижгит в горах КБР, находились 6 человек - из них двое погибли. Пассажирами «Тойота Прадо» были туристы из Москвы и Свердловской области. По предварительной информации, водитель просто не справился с управлением.

Публикуем список пострадавших:

- Водитель Бостанов А. (1993 г.) — жив;

- Д. Хандов (1972 г.) с супругой Л. Кааль (1978 г.) — живы и в помощи медиков не нуждаются;

- О. Морилова (1975 г.) — погибла;

- Я. Морилова (1999 г.), ее дочь — в реанимации в тяжелом состоянии.

Личность еще одного пассажира в настоящий момент устанавливается специалистами. Напомним, ЧП произошло 6 марта 2023 года 12:10. По данным МЧС КБР, в Эльбрусском районе, сельского поселения Былым, в озеро Гижгит упал автомобиль «Тойота Прадо». Как стало известно позднее, внедорожник вез пассажиров на экскурсию по популярному туристическому направлению, ведь озеро Гижгит считается одним из красивейшим в России. После сообщения о бедствии, на поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 22 человек и 6 единиц техники (в том числе 3 водолаза и 1 плавсредство). К сожалению, два человека погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внедорожник с туристами сорвался в озеро Гижгит в горах КБР

Публикуем последние новости о ЧП в горах КБР (подробнее)