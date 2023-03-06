Устроила скандал из-за забытого паспорта: жительница Махачкалы навредила себе около банка

На месте ЧП работают полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН

В Махачкале полицейские выясняют обстоятельства странного происшествия, которое случилось около банка. Местные жители сообщали о горожанке, навредившей себе.

Фото с места ЧП: МВД Дагестана

По предварительной информации, женщина пришла в банк, чтобы получить социальные пособия. Правда, сотрудники ничем не могли ей помочь – у нее не было паспорта. Женщина разозлилась, учинила скандал и стала угрожать тем, что навредит себе. А затем действительно вышла и у дверей банка ранила себя в шею.

– Гражданка доставлена в больницу. По словам очевидцев, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства произошедшего, – прокомментировала инцидент пресс-служба УМВД по Республике Дагестан.

Подобные выходки нередко случаются около банков. Ранее предприниматель из Греции навредил себе около отделения в городе Салоники. Как стало известно позже, он не мог выплатить кредиты, взятые на развитие бизнеса. Медики спасли безумца.

Однако чаще люди решаются на захват банков. В мае 2020 года мужчина захватил отделение в Москве, но потребовал не выкуп, а Ольгу Бузову. И был очень рассеянным: даже не забрал у заложников телефоны. В итоге осада и штурм здания попали на видео – злоумышленник успел поговорить с пленниками и созвониться с мамой, поделиться своими мыслями по поводу коронавируса. Этот захват банка называют самым абсурдным в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник коллектора: Умирать бесполезно. Ваш долг перейдет по наследству родственникам!

Работник отдела взысканий известного банка анонимно рассказал «КП», почему нет смысла бросать трубки и умолять об отсрочке [подробности]