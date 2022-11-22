Для декабря характерна наибольшая изменчивость погоды из всех зимних месяцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Декабрь в Ставропольском крае - один из самых сухих месяцев в году. Как правило, осадков в начале зимы выпадает немного, около 30 мм, а если проанализировать данные за последнее десятилетие, и того меньше - от 20 до 80% месячной нормы. Но три года подряд (2015, 2016, 2017) погода в декабре выбивалась изо всяких правил и обрушивала на головы жителей региона от 200 до 270% месячной нормы осадков, просто парализуя автомобильное движение. Каким же будет декабрь 2022 в Ставропольском крае?

Погода на декабрь 2022 в Ставропольском крае

- Для декабря характерна наибольшая изменчивость погодных характеристик из всех зимних месяцев, - объяснили «КП-Северный Кавказ» в Ставропольском гидрометцентре. Средняя месячная температура по региону - минус 0,3 градуса, от минус 1,1 в Минводах до плюс 0,9 в Изобильном. Абсолютный минимум декабрьской температуры за весь период наблюдений составил минус 34,8 градуса (21 декабря 1945, Красногвардейское), а абсолютный максимум - плюс 24,4 градуса (20 декабря 1937, Кисловодск).

Что касается рекордов по осадкам, то в 2010 году в Арзгире и Кисловодске их не было вообще в течение всего месяца. Абсолютный максимум зафиксирован в 1966 году в Светлограде - 242 мм! Если смотреть по краю в целом, то самым сухим выдался декабрь 2003 года - среднее месячное количество осадков составило 13 мм.

- Число дней со снежным покровом еще более вариативно: от 0 в Азгире и Кисловодске в 2010 до 30 дней в Кисловодске в 2013 году, - отметили в Ставропольском гидрометцентре. - Наибольшая высота снежного покрова - 34 см - в новом веке зафиксирована в Кисловодске в 2001 году.

Ветер чаще всего не беспокоит ставропольцев в декабре - его средняя скорость не превышает 1-2 м/с практически на всей территории края, кроме Дивного и Минвод (до 3 м/с), а также Ставрополя (до 4,8 м/с).

Дней с сильным ветром обычно бывает 1-2, в краевой столице - до 4.

- В новом веке наибольшее число дней с сильным ветром (15) зафиксировано в Ставрополе в 2015 году, рекорд по наибольшей скорости ветра (29 м/с в 2011 году) также принадлежит Ставрополю, - уточнили в краевой Гидрометцентре.

Температурные рекорды декабря в Ставрополе

Самым жарким днем первого зимнего месяца в краевой столице стало 5 декабря 2010 года - тогда столбики термометров подскочили до +21,9 градусов. Кстати, подавляющее большинство (20) температурных рекордов других дней декабря тоже пришлись на начало 2000-х - 2010-е годы. 8 рекордов зафиксировано в 1960-1980 годы и еще три - в 90-е.

Холоднее всего в декабре было 17 числа в 1997 году - температура опустилась до -24,3 градусов. Всего в 90-е было установлено 11 рекордов по температурному минимуму. Столько же - в начале 2000-х, семь - в 1970-1980 годы, два - в 1959 году.

Погода на неделю в Ставрополе с 28 ноября по 4 декабря 2022

Ожидается в основном пасмурная погода, температура до 4-6 градусов тепла, ветер в пределах 4-9 м/с. В выходные ненадолго проглянет солнце, которое к концу недели сменится дождями.

Погода на неделю в Ставрополе с 5 по 11 декабря 2022

Температура опустится на 2-3 градуса, в ночные часы - до нуля. Погода также прогнозируется преимущественно пасмурная и безветренная. В середине недели возможен дождь.

Погода на неделю в Ставрополе с 12 по 18 декабря 2022

В регион вновь вернется тепло, в отдельные дни температура может подняться до плюс 7-10 градусов при ветре 6-7 м/с. Начавшийся в выходные дождь перейдет в снег.

Погода на неделю в Ставрополе с 19 по 25 декабря 2022

Осадки и легкий минус (до 2-4 градусов) с небольшим ветром ожидаются всю неделю.

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Конец декабря выдастся морозным (до -10), но сухим и солнечным. Вот только немного усилится ветер.

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