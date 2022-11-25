На Ставрополье в последние выходные осени будут идти дожди

Погода не порадует ставропольцев в последние дни осени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные погода не порадует ставропольцев теплом и солнечными днями. Синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют затяжные дожди на Ставрополье 26 и 27 ноября.

В субботу, 26 ноября 2022 года, все еще будет сохраняться густой туман. Ночная температура воздуха по краю составит +3...+8 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +7...+12 градусов тепла, осадков не ожидается. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. В краевом центре будут идти дожди, а дневная температура воздуха составит всего +7...+9 градусов.

В Ставрополе будет мокро и холодно. Фото: stavpogoda.ru

В воскресенье, 27 ноября 2022 года, на Ставрополье местами пройдет дождь. Воздух прогреется только до +2...+7 градусов, в отдельных районах края возможен туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В краевой столице ожидается небольшой дождь, ветер восточный 5-7 метров в секунду, а столбики термометров покажут отметку только в +5...+7 градусов тепла.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала о новом температурном рекорде 21 ноября. 21 ноября 2022 года термометры показывали 22 градуса в Ставрополе, таких температурных значений синоптики не видели за всю историю наблюдений. Отметка в +17 градусов была зафиксирована 21 ноября 1975 года.

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