Прокуратура Франции решила проверить покупку вилл на Ривьере дочерью миллиардера Керимова

Сулейман Керимов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Французская прокуратура хочет проверить, как у дочери российского миллиардера Сулеймана Керимова во владении оказалось несколько вилл на Ривьере. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что "расследованием финансовых поток" занимается подразделение, ответственное за борьбу с организованной преступностью - "Junalco". Правоохранительные органы Парижа устанавливают, как 32-летняя дочь Керимова - Гульнара - смогла купить фирму, владеющую четырьмя виллами на мысе Антиб. СМИ пишут, что этот вопрос входит в уголовное дело об отмывании денег, возбужденному несколько лет назад.

Прокуратура Франции якобы опирается на данные отчетов по борьбе с отмыванием денег. На эту собственность Гульнара Керимова потратила 279 млн долларов - французское расследовательское издание Mediapart утверждает, что большую часть денег ей дал брат Саид.

Вместе с тем агенство пишет, что указанные виллы не числятся среди замороженных в рамках санкций, введенных против Керимова. Это говорит о том, что у местных властей есть проблемы с доказательной базой при попытке связать роскошные дома с миллиардером.

Разбирательства об отмывании средств начались еще в 2017 году. Керимова арестовали, когда он спускался с трапа самолета в аэропорту Ниццы. Сенатору предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным французского издания Nice Matin, Керимов стал владельцем нескольких вилл в Кап-д'Антиб через серию перепродаж этих объектов по ценам, намного ниже рыночных. Хотя документально принадлежность вилл сенатору ничем не доказана, так как ни один из объектов недвижимости не имеет в документах о собственности фамилию Керимова. Сенатора тогда отпустили под залог.

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Еще с 2018 года в отношении Керимова действуют санкции. Однако затем стало известно, что шаги Минфина США с юридической стороны не обоснованы.

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