Свадьбы не будет: в КБР девушка обвинила парня в изнасиловании после отказа в женитьбе

Отвергнутая девушка оклеветала парня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кабардино-Балкарии девушка, заявившая об изнасиловании, сама стала фигуранткой уголовного дела. Жительница Прохладненского района подозревается в ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

В начале ноября 21-летняя местная жительница обратилась в правоохранительные органы и сообщила о том, что десять дней назад стала жертвой насилия со стороны знакомого молодого человека.

В следственных органах заявительницу предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и инициировали проверку. Оказалось, что никакого преступления в отношении девушки не совершалось. А написанное ее заявление - месть отвергнутой женщины.

- В ходе проверки заявления было установлено, что подозреваемая написала заведомо ложное заявление об изнасиловании из-за отказа молодого человека вступить с ней в брак, - сообщили «КП - Ставрополь» в пресс-службе СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». Ей грозит крупный штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о подобном случае на Ставрополье. Тогда оклеветавшая партнера дама отделалась штрафом в сто тысяч рублей.

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