ОК запустили видеокурс «Рекламный кабинет Одноклассников: с нуля до профи» для авторов и бизнеса

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Социальная сеть Одноклассники запустила бесплатный видеокурс «Рекламный кабинет Одноклассников: с нуля до профи» для всех, кто планирует продвижение в социальной сети. Курс будет полезен не только авторам, но и владельцам бизнеса, маркетологам, SMM-специалистам и администраторам групп.

Курс включает в себя 14 уроков по 5-7 минут — все они доступны в отдельном видеоканале группы «ОК для бизнеса» и в блоге InsideOK. В видеоуроках эксперты расскажут, как привлечь подписчиков, найти клиентов и увеличить охват постов в группе при помощи рекламного кабинета ОК. Спикерами выступят Наталья Павлова, руководитель отдела монетизации и спецпроектов в ОК, и Андрей Карпов, руководитель по развитию бизнеса ОК.

В каждом уроке участников ждут наглядные примеры, как применить полученные знания на практике. Например, после просмотра урока про настройку продвижения в Рекламном кабинете ОК можно сразу запустить собственную рекламную кампанию, просто следуя шагам из видео. Также в уроках есть дополнительные материалы и ссылки, где можно получить еще больше информации о ведении страниц и запуске продвижения в Одноклассниках. Все видеолекции будут доступны в записи.

Для тех, кто хочет проверить знания перед началом курса или после его завершения, ОК подготовили онлайн-тест из 22 вопросов «Новичок или профи?», который поможет проверить свои знания инструментов продвижения в социальной сети.

Одноклассники развивают инструменты на платформе и поддерживают авторов и предпринимателей в развитии контента и продвижении в соцсети. В сентябре ОК запустили «Академию контента» – масштабный образовательный курс для авторов и бизнеса в ОК. Спикерами Академии выступили инфлюенсеры и эксперты по работе с соцсетями.