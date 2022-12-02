Бояться нужно болезни, а не лечения

Доктор медицинских наук Лариса Ткаченко. Фото из личного архива.

Доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала о том, какой штамм гриппа мы ждем в этом эпидсезоне, есть ли риск одновременного заражения гриппом и ковидом, а также о том, как выстроена система защиты пациентов из групп риска тяжелого течения респираторных вирусных инфекций.

- Какова динамика распространения коронавируса в Ставропольском крае? Можно ли сказать, что данная инфекция не представляет такой опасности, как во время предыдущих волн?

- Безусловно, сейчас, когда доминирует штамм «Омикрон», коронавирусная инфекция не представляет такой опасности, как в предыдущие волны, когда циркулировал штамм «Дельта», который быстро вызывал дыхательную недостаточность и приводил к смерти даже молодых. Сейчас в Ставропольском крае относительно стабильная ситуация. Однако расслабляться нельзя, потому что начинается сезонный подъем респираторных заболеваний. Уже начали регистрироваться первые случаи гриппа — намного раньше, чем в предыдущие годы. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщила, что на сезон 2022/23 рекомендован следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин: грипп A серотипов H1N1 («свиной») и H3N2 («Гонконгский»), а также грипп B линий «Виктория» и «Ямагата». Соответственно именно эти вирусы будут циркулировать в популяции.

- А что с заболеваемостью гриппом?

- Недавно на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора руководитель ведомства Анна Попова сообщила, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 20%. В России сейчас преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп. Он выявлен уже в 55 регионах, в том числе в Ставропольском крае.

Недооценивать опасность гриппа нельзя, так как он является одним из самых серьезных и заразных среди прочих вирусных инфекций. Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно вызывает от 3 до 5 миллионов случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей.

- А как объясняется низкая заболеваемость гриппом в 2020 и 2021 годах?

- Во-первых, коронавирус «вытеснил» многие вирусы, во-вторых, были достаточно жесткие противоэпидемические мероприятия. Однако в 2022—2023 годах ожидается возвращение гриппа. За два года сформировалась большая популяция людей без иммунитета к гриппу. У таких людей встреча с вирусом может привести к тяжелому течению заболевания и осложнениям.

- Насколько опасно болеть одновременно гриппом и коронавирусом?

В первые годы пандемии СOVID-19 вирусы гриппа встречались редко, но описаны случаи одномоментного заражения вирусом гриппа и SARS-CoV-2. В этом случае и грипп, и СOVID-19 протекали тяжело. Это, вероятно, связано с разным механизмом поражения легких при этих инфекциях: вирус гриппа А (H1N1) тропен к эпителию нижних дыхательных путей и сам может вызывать вирусную пневмонию, кроме того, оказывает токсическое действие на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему.

При коронавирусе поражения легких и других органов и систем происходят как на фоне циркуляции вируса, так и в результате цитокинового шторма. Таким образом, при одновременном заражении вирусом гриппа и коронавирусом пациент рискует получить двойной удар по легким и по другим жизненно важным органам.

- Насколько тяжелее коронавирус протекает у пациентов из групп риска?

На фоне коронавируса есть риск декомпенсации хронических заболеваний, имеющихся у пациента. Так, сахарный диабет является фактором риска развития тяжелой пневмонии и септического течения вирусной инфекции, ассоциированного с развитием полиорганной недостаточности и повышением риска осложнений и смерти. У пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких — ред.) дыхательная недостаточность может прогрессировать быстрее. Патология иммунной системы при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях и сопутствующие коморбидные заболевания могут утяжелять течение COVID-19 и увеличивать риск развития синдрома цитокинового шторма.

Онкологические заболевания определяют более тяжелое течение и худший прогноз COVID-19.

К группе особо высокого риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19 относятся пациенты, получающие заместительную почечную терапию в виде программного гемодиализа по поводу терминальной стадии ХБП.

Коронавирус – это мультисистемное заболевание, которое поражает различные органы и системы.

Отдельную опасность представляют отдаленные последствия перенесенного ковида. Есть случаи, когда через полгода или даже год после коронавируса пациент умирает от инфаркта, инсульта, тромбоэмболии. Существует понятие «отсроченная смертность» как после гриппа, так и после коронавирусной инфекции. Обострение сахарного диабета, астмы и других хронических заболеваний также может произойти через несколько месяцев после коронавируса. Поэтому, если человеку больше 60 лет, или он относится к группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции или гриппа, его желательно госпитализировать.

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- Получается, одновременное заражение коронавирусом и гриппом для лиц со сниженным иммунитетом еще более опасно?

- Разумеется. Группы риска при ковиде и при гриппе одинаковые. И если при ковиде наступление тяжелых последствий может быть несколько отсрочено – таков уж механизм действия вируса – то при гриппе опасная «клиника» развивается уже в первые дни. Госпитализация в таких случаях обязательна!

- Как выстроена система защиты пациентов из групп риска тяжелого течения по коронавирусу?

- Пациенты наблюдаются в диспансерах по профилю заболевания и в поликлиниках по месту жительства. В приоритетном порядке пациенты из группы риска должны вакцинироваться. Сейчас в крае привито более полумиллиона лиц старше 60 лет. Ну а если пациенту по его основному заболеванию вакцинация противопоказана (по федеральному регистру у нас таких пациентов 1304), им назначается препарат моноклональных антител, который зарегистрирован в России. Данный препарат прекрасно зарекомендовал себя как средство доконтактной профилактики. Препарат формирует высокий, напряженный иммунитет, которого хватает на полгода – так же, как и после введения вакцины.

- Получается, потом его необходимо вводить снова?

- Да, каждые полгода, как и вакцину. Несмотря на то, что коронавирус меняется и учится преодолевать защитные барьеры иммунитета, этот препарат пока работает и хорошо защищает от осложненного течения. По данным российских и международных исследований, доконтактная профилактика с помощью этого препарата на 83% снижает риск проявления симптомов коронавируса у пациентов из групп риска. Здесь речь идет о лицах с первичным иммунодефицитом, онкогематологическими заболеваниями, ХОБЛ, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек (в том числе на гемодиализе) и даже с ожирением. Однако помимо профилактики данный препарат можно использовать и для лечения, особенно если вводить его в ранние сроки – в течение первых семи дней. Мы видим, что при применении данного препарата для лечения происходит быстрый обрыв заболевания, стадии дыхательной недостаточности не наступает.

- Сколько доз препарата закупил регион?

- Препарат не закуплен: край его получил бесплатно по линии Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Всего с сентября получено 3040 доз.

- Как в целом обстоят дела с лекарственным обеспечением в регионе?

Когда пандемия только начиналась, у нас не было эффективных препаратов и схем лечения, соответственно. Ориентировались на рекомендации, на опыт коллег плюс что-то пробовали по наитию. Сейчас все иначе. Несмотря на риск очередного витка подъема заболеваемости, несмотря на усталость и эмоциональное выгорание врачей, мы спокойны: у нас есть арсенал лекарств, которые работают при ковиде. Это и противовирусные препараты, и моноклональные антитела, и препараты упреждающей противовоспалительной терапии. Конечно, если больной довел себя дома до дыхательной недостаточности и поздно обратился за медицинской помощью – спасти его будет сложно.

- Как часто у пациентов из групп риска не возникает удовлетворительного поствакцинального иммунитета?

- Требований к проверке поствакцинального иммунитета нет. Это решение было принято в связи с тем, что некоторые не вакцинировались только потому, что у них есть антитела, потому что они недавно переболели. Однако после перенесенного «Омикрона» иммунитет может вообще не выработаться, в то время как после введения вакцины он вырабатывается. Заявленная иммуногенность вакцин — до 94%. Часто приходится слышать вопрос: а почему не 100%? Вакцина плохо работает?

- ...Считайте, что я тоже задал вам этот вопрос. Что ответите?

- Предложу сравнить эти цифры с показателями других вакцин. К примеру, от гепатита B. Хотя ее иммуногенность — 98%, известно, что лица старше 45 лет, лица с ожирением, с сахарным диабетом и с инсулинорезистентностью могут вообще не ответить на вакцинацию. Вакцина от коронавируса формирует иммунитет даже у таких пациентов. При этом популяционного исследования пока никто не проводил. Позиция такая: если надо вакцинироваться, значит, надо идти и вакцинироваться, а не определять антитела.

- Если вакцинация показана всем пациентам с хроническими заболеваниями, а эффект вакцинации измерять не требуется, то как же врачи принимают решение о том, кого и когда нужно защищать дополнительно?

- Во-первых, пациентов с хроническими заболеваниями в стадии обострения. Как правило, на вакцинацию их отправляют после того, как удастся компенсировать их состояние.

Людям с первичным иммунодефицитом вакцинация однозначно противопоказана — но только в случае использования «живых» вакцин. Основная и явная группа риска представлена теми, у кого была сильная реакция на предыдущую вакцинацию. Но и в этом случае у пациента есть возможность понять, будет ли реакция на введение следующей дозы — для этого необходимо сделать тест дегрануляции базофилов. И если он покажет, что реакции на введение препарата не будет, пациент может привиться.

Если человек перенес любое инфекционное заболевание, то минимум две недели у него будет отвод от прививок: иммунитет просто не выработается. Отдельную категорию составляют лица пожилого (60-74 года) и старческого возраста (75-89 лет). У них, как правило, наблюдается вторичный иммунодефицит: их иммунная система просто не в силах выработать антитела в достаточном количестве. Для защиты им также можно вводить моноклональные антитела.

- У пациента есть выбор, как защищаться?

- Нет, решение принимает врач. Взвешивает все «за» и «против» и объясняет свою позицию пациенту. Который, в свою очередь, подписывает информированное согласие.

- Что бы вы сказали тем, кто отказывается от профилактики или адекватного лечения коронавируса?

- Пациенты должны понимать, а врачи – помнить, что мы вакцинируемся не для того, чтобы не заболеть. Мы вакцинируемся, чтобы не умереть. У нас не было ни одного смертельного случая с вакцинированным пациентом. Если у человека есть противопоказания или просто страхи – идите в поликлинику. Там вам точно скажут, можете ли вы вакцинироваться или нет. И если нет – то в поликлинике можно получить препарат моноклональных антител, который защитит вас. В идеале – от заражения, в худшем случае – от тяжелого течения ковида. Нужно бояться болезни, а не лечения.

Также хочу обратить внимание на то, что симптомы свиного гриппа и коронавируса очень схожи, при этом методы лечения этих заболеваний отличаются.

Четких признаков, которые бы могли дифференцировать свиной грипп и коронавирус, нет. По клиническим проявлениям эти заболевания отличить практически невозможно. Для того чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение, необходима лабораторная диагностика.

Терапия гриппа и коронавируса существенно различается. Самолечением нельзя заниматься ни в коем случае, при первых же симптомах заболевания нужно обращаться к врачу, сразу делать тесты на все респираторные инфекции и уже с назначениями специалистов получать правильную терапию.