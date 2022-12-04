На Ставрополье в начале рабочей недели ожидается похолодание до -12 и сильный ветер

Синоптики спрогнозировали сильное похолодание в начале новой рабочей недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После холодных выходных на Ставрополье придут еще более суровые морозы. Специалисты регионального гидрометцентра прогнозируют похолодание до -12 градусов в ночь с понедельника на вторник. Также в крае ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/c.

В Ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что в понедельник, 5 декабря 2022 года, местами по краю пройдет небольшой снег. Дневная температура составит -1...-6 градусов, ночью мороз усилится до -9...-11. При этом порывы восточного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В краевом центре также ожидается слабый снег, днем столбики термометра покажут -3...-5.

В ночь с понедельника на вторник будет очень морозно. Фото:stavpogoda.ru

В ночь с понедельник на вторник в крае ожидаются морозы до -10...-12 градусов. Днем до -6 градусов. Местами пройдет небольшой снег, сильные порывы ветра сохранятся. В краевой столице во вторник, 6 декабря 2022 года, воздух прогреется до -2...-4, существенных осадков не ожидается, выглянет солнце, ветер восточный с порывами до 16-18 метров в секунду.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала, что зимние морозы на Ставрополье наступят именно из-за сильных ветров. Специалисты рассказали, как долго непогода будет властвовать в регионе.

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