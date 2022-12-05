Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение, в котором в жесткой форме критикует политику президента Украины Владимира Зеленского. Стихотворение назвали по первой строке: "Перепутал клоун роли".

В лирической форме Кадыров указал, что Зеленский не способен принимать самостоятельные решения, чтобы прекратить гибель своих сограждан. Политический курс президента Украины, по мнению чеченского политика, диктует Белый Дом.

"И плевать на Украину,

И до лампочки народ -

Даже если разом сгинет

Аккурат под Новый год!"

В этом же стихотворении Кадыров предлагает Зеленскому остановиться, иначе он "сгинет в неволе, жизнь позорную влача". На то, что политическая ориентация Украины неверная, указывает много факторов, в том числе - то, кто находится в союзниках у соседнего государства:

"Ты кого так чтишь сугубо,

Исполняя каждый «чих»?

Адмиралов в черных юбках,

Генералов голубых!?"

Ранее Рамзан Кадыров посвящал стихи другим украинцам - националистам из запрещенного в РФ батальона «Азов», создателям фейков и ряду известных украинцев - депутату Рады Алексею Гончаренко, советнику главы Офиса президента Украины Алексею Арестовичу, журналистам Дмитрию Гордону, Роману Цимбалюку и Савику Шустеру. В этом случае политик даже прочитал лирическую прозу на камеру.

Кроме того, глава Чечни в сатирической форме высмеивал Зеленского через скетчи, героями которых были сам политик и актер, сыгравший президента Украины. Последний согласился на капитуляцию и пытался найти работу в Грозном, но из-за подпорченной репутации его никуда не брали.

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