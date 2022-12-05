ANNA ASTI, «Варламов», «Голос. Дети» стали номинантами юбилейной премии лучшего контента «Самый ОК»

Фото: Одноклассники
Одноклассники объявили юбилейную премию «Самый ОК». В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года.
Голосование за номинантов 5-й премии «Самый ОК» стартовало 5 декабря – оно доступно в специальном мини-приложении. Пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2022 году. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу «ОК на связи!».
В каждой номинации – топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2022 году. Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек.
Специально для премии Одноклассники выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации «Трек года» определяли по количеству прослушиваний композиций в ОК. Номинантов в «Блог года» – по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: «Сериал», «Шоу», «Трек», «Блог» и «Фильм». Номинация «Блог года» в этом году вернулась в премию.
ОК подведут итоги голосования 15 декабря. Лауреаты получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.
Номинанты премии «Самый ОК»
«Фильм года»:
«Молодой человек»
«Ника»
«Аманат»
«Сердце пармы»
«Многоэтажка»
«Хит года»:
ALEKS ATAMAN, FINIK «Снежинки»
Ольга Серябкина «Бывшие»
ANNA ASTI «По барам»
Artik & Asti «Гармония»
Kamazz «Как ты там»
«Сериал года»:
«Оффлайн»
«Жиза»
«Триггер 2»
«Нулевой пациент»
«Тетя Марта»
«Шоу года»:
«Ты супер!»
«Импровизация»
«Песни от всей души»
«Битва поколений»
«Голос. Дети»
«Блог года»:
«Оскар и Плюша»
«Просто с Марией»
«Популярная наука»
«Неугомонная»
«Варламов»