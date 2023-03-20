Пушкинская карта в 2023 году: что доступно ее владельцам из Ставропольского края

Благодаря «Пушкинской карте» более 100 тысяч юных жителей Ставропольского края смогли побывать на концертах, спектаклях, в музеях бесплатно. Фото: Министерство культуры РФ

Программа «Пушкинская карта» (6+) действует в российских регионах уже около полутора лет – с сентября 2021 года. Благодаря ей более 100 тысяч юных жителей Ставропольского края смогли побывать на концертах, спектаклях, в музеях бесплатно. Как работает карта в 2023 году?

Действие программы «Пушкинская карта» в этом году продолжается. Суть ее в том, что специальную банковскую карту может с минимумом временных затрат оформить молодёжь, чтобы оплатить билет на разные культурные мероприятия.

Кто может оформить Пушкинскую карту?

Оформить Пушкинскую карту могут граждане Российской Федерации, возраст строго ограничен - от 14 до 22 лет. По достижении 23 лет карта блокируется автоматически. Также обязательным условием для её получения является наличие российского гражданства, то есть иностранным студентам она недоступна.

По какому принципу работает Пушкинская карта?

После оформления карты на счёт участника программы автоматически поступает 5 тысяч рублей. Средства можно потратить на посещение культурно-просветительских мероприятий. В том числе спектаклей, выставок, обучающих семинаров, концертов, мастер-классов, интеллектуальных квизов, фестивалей и т.д. Полный список мероприятий в любом регионе можно найти на сайте «Культура.рф». Ведущие учреждения Ставрополья являются участниками программы «Пушкинская карта».

Можно ли оплатить Пушкинской картой билет в кинотеатр или на концерт?

С 1 февраля 2022 года благодаря программе можно ходить на отечественные фильмы из списка, одобренного экспертным советом Министерства культуры РФ.

Как оформить Пушкинскую карту?

Для оформления Пушкинской карты нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Чтобы подтвердить личность, необходимо сделать фото, следуя инструкции на сайте. Можно также подтвердить личные данные через банковское приложение.

Как купить билет, если уже зарегистрировался на портале «Госуслуги»?

После успешной регистрации и подтверждения личности через банк или другим способом необходимо перейти на сайт или в приложение «Госуслуги. Культура», выбрать место, которое хотите посетить, и мероприятие. В приложении отображаются события, которые подходят под критерии программы. Приобрести билет можно как в кассах учреждений, так и на сайтах партнёров.

Могу ли я оформить пластиковую Пушкинскую карту?

Да, карта может быть не только виртуальной, но и обычной пластиковой. Для оформления нужно зарегистрироваться на «Госуслугах», выпустить виртуальную карту, а после этого обратиться в отделение оператора программы, которым является «Почта Банк». Другие банки не являются партнёрами программы и поэтому оформить карту не могут.

Сколько средств будет доступно участникам программы в 2023 году?

1 января 2023 года на счета участников, как и в 2022 году, поступило 5 тысяч рублей (в 2021-м перечисляли 3 тысячи рублей.) Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

Суммируется ли остаток средств при поступлении новой суммы?

Нет. Остаток денег на счёте не суммируется. То есть если вы за 2022 год израсходовали лишь 2 тысячи из 5 тысяч начисленных, то в 2023 году в вашем распоряжении снова будет 5 тысяч рублей.

Нужно ли вместе с билетом, купленным по Пушкинской карте, предъявлять паспорт?

Да, так как билет именной, то к нему обязательно должен прилагаться документ, удостоверяющий личность.

Условия пользования картой как раз накладывают ограничения, что ее возможности доступны только владельцу. Так, например, ее нельзя продать или подарить. Нельзя продавать билеты, которые резервируются за счет оплаты Пушкинской картой. Билеты нельзя даже «подарить» друзьям или родственникам, поскольку они являются именными, и оформлены на владельца карты.

Могу ли я пополнить баланс карты самостоятельно?

Нет. Средства на счёт поступают автоматически в начале года. Самостоятельно перечислить туда деньги невозможно.

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