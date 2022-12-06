«Вооруженные вейпом»: как молодые люди в Пятигорске ограбили дом ради стакана воды

Полиция выясняет, зачем еще злоумышленники ворвались в чужой дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резонансное ограбление в Пятигорске, "вооруженные" участники которого ворвались в чужой дом ради стакана воды, обросло новыми подробностями. История оказалась намного комичнее после того, как полицейские узнали, чем хулиганы угрожали хозяевам. Пистолетом задержанных оказался обыкновенный вейп. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Инцидент случился в ночь на 2 декабря в поселке Свобода — в пригороде Пятигорска. В частном секторе — на перекрестке, где днем торгуют лавочники и паркуются таксисты, — в машине сидела компания из трех парней. От скуки они затеяли спор: двум из них надо проникнуть в чей-то дом и ограбить его жильцов. Чтобы не встрять в неприятности, было решено похитить что-то мелкое и незначительное: конфету, например, или стакан воды.

— Дом был выбран случайным образом. Семья, живущая там, среднего достатка. Они и их жилье ничем не выделяются, соседи характеризуют их положительно, — пояснил собеседник издания.

Улица, на которой случилось ограбление Фото: Google Карты

Парни проникли в дом и разбудили всех членов семьи, в том числе — пенсионерку. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали воды, а когда получили желаемое — скрылись в неизвестном направлении. Шокированные хозяева сообщили о происшествии в полицию, они предупредили, что "молодые люди с оружием разъезжают по городу в неадекватном состоянии". Уже через час всех причастных задержали.

— При проверке у злоумышленников не нашли "пистолет", о котором заявляли встревоженные граждане. Выяснилось, что для угроз молодые люди использовали вейп. Ничего зазорного, кроме этого, у задержанных не обнаружили.

Информация о том, что у одного из задержанных была судимость, подтвердилась. По данным "КП-Ставрополь", человек, выдававший вейп за пистолет, в 2017 году был судим Чегемским районным судом Кабардино-Балкарии за кражу. По этому инциденту проводится полицейская проверка.

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