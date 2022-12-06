Когда на Ставрополье прекратятся морозы. Рассказывают синоптики

Погода улучшится уже 8 декабря Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье из-за сильных ветров резко похолодало. Температура упала до минус пяти градусов, которые ощущаются как минус 15. Синоптики объясняли это тем, что столкнулись два барических образования: южный циклон с юга и холодный антициклон с северо-востока. Радио "Комсомольская правда" спросила у и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальника отдела гидрометобеспечения Светлану Пьянову, когда это закончится.

- Сейчас в южной части Ставрополья, особенно - в Предгорном районе, сохраняются отложения изморози на проводах и ветвях деревьев. В святи с тем, что там сохраняются низкие температуры (ниже пяти градусов), туман и низкая облачность, изморозевые явления по-прежнему сохраняются, - сказала Пьянова.

Ставропольский край продолжает находиться в зоне взаимодействия двух барических образований, из-за чего порывы ветра превышают 15 метров в секунду.

Фото: stavpogoda.ru

- Только с 9 декабря ослабеет ветер. А дневная температура начнет повышаться уже с 8 декабря и поднимется выше нуля. Тогда погода придет в норму. Существенных осадков отмечаться не будет, ночные морозы сохранятся в пределах от нуля до минус пяти градусов, а днем температура будет положительной.