Променяла карьеру на насильника: Провизор ограбила свою аптеку и порезала бывшую коллегу ради криминальной любви

Фото осужденной: ГУ МВД по СК

В Ставрополе предъявлено обвинение 32-летнему уроженцу Черкесска, который организовал нападение на аптеку. Злоумышленник действовал в паре с возлюбленной, которую осудили еще четыре года назад и вскоре выпустят. Любовник подначивал благополучную суженую на преступление, а когда ее задерживали - наблюдал за всем со стороны и сбежал из города за их общей мечтой.

Маргарита познакомилась с Артуром* в январе 2018 года, за две недели до нападения. Молодые люди быстро сблизились, но отношениям могла помешать новость - Маргарите предложили хорошую работу аптекарем в Москве. Артур заявил, что поедет с ней во что бы то ни стало.

Знакомые гадали, чем Артур так зацепил примерную Марго. Тот постоянно меняет жилье, говорит, что ему почему-то нельзя появляться в Черкесске, хоть он там и прописан. А в моменте Артур откровенно признался, что был судим, но не пояснил за что. По данным "КП-Ставрополь", в 2009 году еще 17-летним подростком он получил пять лет условно за жестокое изнасилование женщины в Черкесске. Через год наказание заменили на реальное лишение свободы в колонии общего режима, потому что началось новое следствие - Артур вымогал деньги у друга, чтобы раздать долги. Через полтора года после освобождения и за месяц до знакомства с Маргаритой уроженец Черкесска получил своей первый московский срок - отделался условкой за две кражи.

Маргариту поймали случайные прохожие. Если бы не они, история закончилась бы трагично. Фото: соцсети

У Маргариты были деньги, чтобы ехать в Москву, а у Артура - нет. Мужчина предложил спутнице ограбить аптеку, в которой она когда-то работала. Томными вечерами он расспрашивал, как устроены помещения, где лежит большая часть выручки, в какое время меньше всего клиентов.

В ночь перед преступлением Артур сорвал суженую со смены, чтобы выложить все карты. Как он считал, план надежный и безопасный. Потому что в аптеку должна пойти знающая каждый уголок Маргарита. А он как "самый сильный в паре" обязан стоять на стороже. Злоумышленник уже подобрал одну из бывших работ девушки, где сейчас обслуживают самые щуплые провизоры, и нашел орудие преступления - кирпич, идеально помещающийся в сумку. Чтобы избранница была как шелковая, во время разговора мужчина подсыпал в ее кружку сильнодействующие вещества, заявляла девушка следователям. Она заметила помутнение только после поимки. Ее слова подтверждают анализы на наркотики.

17 февраля 2018 года Артур и Маргарита выехали на место. В девять утра девушка, скрыв лицо под маской и капюшоном, зашла в аптеку, чтобы осмотреться. А когда появились опасения, что кирпича не хватит, вернулись домой за кухонным ножом.

Провизором работала однокурсница Маргариты. Чтобы та не узнала ее, девушка говорила охрипшим голосом и играла роль матери, которая выбирает детское питание. Когда фармацевт вышла в торговый зал, чтобы достать молочную смесь, Маргарита ударила жертву кирпичом по голове. Аптекарь начала отбиваться, после чего злоумышленница вынула из сумки нож и нанесла потерпевшей не менее 12 ударов, которые пришлись на шею, затылок, грудь и живот.

Маргарита повела потерпевшую в кабинет директора. Провизор по требованию открыла сейф и уже теряла сознание, когда услышала звук колокольчиков у входа. Жертва закричала, и случайный посетитель бросился на помощь, задержал злоумышленницу и вызвал медиков. Когда пойманная пыталась позвать Артура, он пришел, забрал у нее сим-карту с телефона и стоял неподалеку. По словам свидетелей, которые набежали к месту ЧП, сообщник пытался выкрасть свою спутницу, говорил другим ослабить хватку, но никто не поддавался на его уговоры: всех шокировали лужи крови. Пока на место не приехали полицейские, он курил и наблюдал за происходящим со стороны. А затем сбежал.

Поначалу следствие велось только в отношении Маргарита, но затем она раскрыла своего соучастника. От розыска Артур скрывался в Москве, пока не попал в неприятности. Вместе с друг он избил таксиста, у которого забыли телефон. Как только Замоскворецкий районный суд вынес приговор, обвиняемого этапировали в Ставрополь.

Артура обвиняют в разбое с причинением тяжкого вреда потерпевшему, сообщала пресс-служба прокуратуры Ставрополья. С учетом свежей судимости и отказа от дачи показаний подсудимому грозит максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. А Маргарита узнала свое наказание еще в 2018 году. Назначенные пять лет в колонии общего режима вскоре закончатся. А провизор, выжившая после таких критических ранений, получит компенсацию в полмиллиона рублей.

*Имена изменены в соответствии с законодательством